Elon Musk desiste de comprar o Twitter

Homem mais rico do mundo alega que plataforma não forneceu dados fundamentais sobre o número de contas falsas. Quebra do acordo prevê uma multa de 1 bilhão de dólares. Twitter afirma que buscará a Justiça.

O presidente-executivo da Tesla e dono da SpaceX, Elon Musk, disse nesta sexta-feira (08/07) que está rescindindo seu acordo de 44 bilhões de dólares para compra do Twitter, acusando a empresa de declarações "enganosas" sobre o número de contas falsas na plataforma.

Em um documento, os advogados de Musk afirmam que o Twitter falhou ou se recusou a responder a vários pedidos de informações sobre contas falsas e spam na plataforma, o que seria fundamental para avaliar o desempenho dos negócios da empresa.

Em maio, Musk havia suspendido temporariamente a compra, ameaçando interromper o negócio se a rede social não mostrasse provas de que contas de spam e bots eram menos de 5% dos usuários que veem publicidade no serviço de mídia social.

No mês passado, o Twitter permitiu que Musk acessasse seu "firehose", um repositório de dados brutos de centenas de milhões de tweets diários.

Em uma carta à SEC, o equivalente nos EUA à Comissão de Valores Mobiliários, Musk disse que o Twitter "não cumpriu suas obrigações contratuais" em torno do acordo, de fornecer informações suficientes para "fazer uma avaliação independente da prevalência de contas falsas ou spam na plataforma do Twitter".

Em maio, o Twitter estimou que as contas falsas representavam cerca de 5% dos usuários diários ativos e monetizáveis da plataforma durante o primeiro trimestre deste ano, quando registrou 229 milhões de usuários que receberam publicidade. Musk havia dito que uma das suas prioridades após a aquisição da plataforma seria a remoção de contas falsas e automatizadas.

Twitter buscará a Justiça

A quebra do acordo prevê uma multa de 1 bilhão de dólares.

"O conselho do Twitter está comprometido em fechar a transação no preço e nos termos acordados com o sr. Musk e planeja entrar com uma ação legal para fazer cumprir o acordo de fusão. Estamos confiantes de que prevaleceremos no Tribunal de Chancelaria de Delaware", escreveu o presidente do Twitter, Bret Taylor, em um post na rede social,

Na sexta-feira, as ações do Twitter caíram 5%, para 36,81 dólares, bem abaixo dos 54,20 dólares oferecidos por Musk para adquirir a rede social. As ações da Tesla, por outro lado, subiram 2,5%, para 752,29 dólares.

Negociação polêmica

No fim de abril, o conselho de administração do Twitter aprovou a oferta pública de compra da empresa feita por Musk, que assumiria a companhia integralmente e fecharia seu capital. O Twitter é uma empresa aberta, com ações negociadas em bolsa, desde 2013.

O empresário disse que pretendia pagar aos acionistas 54,20 dólares por ação – o equivalente a cerca de 44 bilhões de dólares.

Mas em 13 de maio, Musk anunciou que suspendeu temporariamente o acordo de compra, citando detalhes pendentes sobre a proporção de contas falsas na rede social.

"O acordo sobre o Twitter está temporariamente suspenso à espera de detalhes pendentes que respaldem o cálculo de que as contas spam/fake representam de fato menos de 5% dos usuários", escreveu o bilionário no próprio Twitter.

Após o anúncio, as ações da plataforma caíram mais de 17%, para 37,10 dólares, até então o nível mais baixo desde que Musk anunciou que pretendia comprar a rede social.

Sobre os motivos alegados por Musk para a suspensão, os acionistas argumentam que o bilionário estava ciente de que algumas contas do Twitter eram controladas por robôs, e não por pessoas reais, e até tuitou sobre isso antes de fazer sua oferta para comprar a empresa.

Musk tem mais de 100 milhões de seguidores no Twitter Foto: John Angelillo/UPI Photo via Newscom/picture alliance

No fim de maio, acionistas do Twitter abriram um processo contra Musk por manipulação de mercado, acusando o bilionário de agir para baixar o preço das ações da empresa de mídia social a fim de possivelmente negociar um desconto em sua oferta para comprar a companhia ou mesmo abandonar o negócio.

A ação alega que Musk fez uma série de declarações públicas destinadas a criar dúvidas sobre o acordo de compra do Twitter, o que vem provocando alvoroço na rede social há semanas.

"Musk passou a fazer declarações, enviar tuítes e se envolver em condutas destinadas a criar dúvidas sobre o acordo e reduzir substancialmente as ações do Twitter", diz a denúncia.

Segundo a ação, o objetivo do empresário era ganhar vantagem para adquirir o Twitter a um preço muito mais baixo, ou desistir do acordo sem sofrer nenhuma penalidade.

Por que Musk queria comprar o Twitter

Musk alega que queria comprar o Twitter, onde seu perfil tem mais de 100 milhões de seguidores, para liberar seu potencial de liberdade de expressão. Ele diz que o Twitter "precisa ser transformado em uma empresa de capital fechado" para construir a confiança com os usuários. Suas mudanças propostas para a empresa incluem a flexibilização de restrições de conteúdo. Ele também anunciou que pretendia reverter o banimento imposto pela rede social ao ex-presidente americano Donald Trump.

O bilionário, que já se definiu como um "absolutista da liberdade de expressão", porém, é conhecido por bloquear e atacar seus opositores na rede social.

Críticos da compra do Twitter por Musk temem que o empresário acabe com esforços que vinham sendo implementados para combater a desinformação e a propagação de notícias falsas com o objetivo de melhorar a qualidade do debate público, e torne a plataforma uma terra sem lei.

le (Reuters, AFP, AP, Lusa)