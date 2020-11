Turquia condena a prisão perpétua mais de 300 por tentativa de golpe

O mês de novembro em imagens

Coloridos e distanciados

O kitesurf é classificado como um esporte "de pouco contato", e portanto permitido em tempos de coronavírus. Sorte para os surfistas de ambos os sexos em Sankt Ording, no Mar do Norte. E para os espectadores, cujos olhares podem vagar entre as ondas no mar e as coloridas pipas gigantes no céu. (22/11)