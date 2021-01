Trump exerceu pressão ilegal para reverter eleição na Georgia, diz jornal

A poucos dias de deixar a Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se tornou o centro de mais um escândalo. Dessa vez, ele teria sido gravado enquanto tentava coagir a principal autoridade eleitoral da Geórgia, o secretário de Estado Brad Raffensperger, a agir para mudar o resultado das eleições presidenciais no estado.

Uma reportagem publicada neste domingo (03/12) pelo jornal The Washington Post revelou mais de uma hora de gravações nas quais Trump pediu a Raffensperger que ele "encontrasse" os votos necessários para reverter a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro.

Recusa em aceitar a derrota

O telefonema seria o último episódio de dois meses de tentativas do presidente de mudar o resultado da votação, com inúmeras alegações de fraude que foram rejeitadas por juízes na Georgia e em vários outros estados, além da Justiça federal.

Ao longo da conversa, Trump pediu que Raffensperger agisse, mas, diante da recusa, ameaçou leva-lo à Justiça e apresentar acusações criminais contra ele, e ainda o advertiu que ele estava correndo um "grande risco" ao não aceitar o pedido, O secretário, assim como o presidente, pertence ao Partido Republicano.

"O povo da Geórgia está irritado, o povo do país está irritado. E não há nada de errado em dizer, sabe, que você recalculou", diz Trump em uma das gravações. Ao responder, Raffensperger diz; "senhor presidente, o desafio que o senhor tem é que os seus dados estão errados".

Em outro momento da conversa, Trump foi mais direto: "olha, tudo que eu quero é isso, é somente encontrar os 11.780 votos, que é um a mais do que temos, porque nós vencemos neste estado".

Trump teria citado especificamente esse número porque, segundo a apuração oficial, Biden venceu com uma diferença de 11.779 votos na Geórgia, estado que detém 16 votos no Colégio Eleitoral.

Em dezembro, as autoridades da Geórgia certificaram a vitória de Biden, o primeiro democrata a ganhar no estado desde 1992, quando Bill Clinton saiu vencedor. Durante semanas, as mesmas autoridades vinham lidando com as pressões do presidente, que não reconhece sua derrota e insiste em denunciar fraude no processo eleitoral, sem apresentar provas.

A Casa Branca se recusou a comentar a reportagem. O escritório de Raffensperger também evitou falar com a imprensa.

Bob Bauer, um dos principais assessores do presidente eleito Joe Biden, disse que a gravação capturou "toda a história lamentável do atentado de Trump à democracia americana”. "Temos agora provas irrefutáveis de um presidente pressionando e ameaçando uma autoridade de seu próprio partido para levá-lo a cancelar uma eleição legal e certificada e fabricar outra em seu lugar”, afirmou.

A conversa de Trump com Raffensperger surgiu enquanto alguns de seus mais ferrenhos aliados no Congresso americano anunciaram que pretendem se opor à certificação do resultado das eleições, marcada para a próxima quarta-feira.

Esforço inútil

Na prática, o movimento de oposição à certificação tem caráter simbólico, podendo atrasar a decisão da confirmação da vitória de Biden, mas sem força suficiente para impedir a certificação.

O ex-vice-presidente se elegeu por uma vantagem de 306 a 232 Colégios Eleitorais, o que totalizou mais de sete milhões de votos. Isso significa que, mesmo se Trump tivesse ganho os votos da Georgia, ele ainda teria perdido as eleições em nível nacional.

