Trump cita Brasil como exemplo negativo de combate à covid-19

Ao defender a estratégia dos Estados Unidos no combate à covid-19, o presidente americano, Donald Trump, citou como um mau exemplo o caminho adotado pelo Brasil e as dificuldades que o país está enfrentando com a pandemia.

Durante numa coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump afirmou que "o fechamento" adotada pelos EUA foi responsável por salvar milhões de vidas e que caso o país tivesse seguido a estratégia de imunidade de rebanho – deixando simplesmente o patógeno se espalhar para que a população adquira imunidade à doença – o número de mortos poderia ser "pelo menos dez vezes maior" do que o balanço atual de 108.664 óbitos.

Essa estratégia de "imunidade de rebanho" é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro e integrantes de seu governo. No país, as quarentenas realizadas partiram até o momento de governos estaduais e municipais.

O presidente americano citou então o Brasil e a Suécia como exemplos de países onde a imunidade de rebanho não deu certo.

"Se você olha para o Brasil, eles estão num momento bem difícil. E, falando nisso, continuam falando da Suécia. Isso voltou para assombrar a Suécia. A Suécia também está passando por dificuldades terríveis. Se tivéssemos agido assim, teríamos perdido 1 milhão, 1,5 milhão, talvez 2,5 milhões ou até mais", disse Trump.

O Brasil voltou a bater recorde no número de óbitos em decorrência do novo coronavírus na quinta-feira. O país registrou 1.473 óbitos nas últimas 24 horas, segundo os dados do Ministério da Saúde, e ultrapassou a Itália, tornando-se o terceiro país do mundo com mais mortes pela covid-19.

No total, o Brasil contabiliza 34.021 mortes e 614.941 casos confirmados, entre os quais 254.963 já recuperados e 325.957 ainda sob acompanhamento médico.

Tendo em conta os dados desta quinta-feira, a covid-19 já mata mais de um brasileiro por minuto. Especialistas da área de saúde afirmam, porém, que os números reais devem ser bem maiores devido à falta de mais testes.

Apesar de agora adotar um discurso mais preocupado e defender as medidas de isolamento social, Trump, assim como ainda faz seu aliado Bolsonaro, chegou a minimizar a pandemia no início e criticar a lenta reabertura do país em alguns estados, acusando governadores de quererem prejudicar suas chances de reeleição.

