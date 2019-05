Trump anuncia aumento de tarifas sobre produtos chineses

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo (05/05) que os Estados Unidos aumentarão de 10% para 25% as tarifas sobre alguns produtos da China a partir da próxima sexta-feira. Segundo Trump, a medida foi tomada porque as negociações que os países mantêm há meses para resolver suas diferenças no comércio exterior "continuam, mas lentas demais".

"Durante dez meses a China pagou aos EUA tarifas de 25% sobre 50 bilhões de dólares em produtos tecnológicos, e de 10% até 200 bilhões de dólares em outros. As de 10% subirão para 25% na sexta-feira", afirmou Trump pelo Twitter.

Em um segundo tuite, o governante atribuiu a decisão ao fato de que "o acordo comercial com a China continua, lento demais, ao mesmo tempo em que eles tentam renegociar".

De acordo com Trump, atualmente entram em solo americano produtos procedentes da China "não taxados" no valor de 325 bilhões de dólares, panorama que pretende mudar com a nova tarifa de 25%.

Trump alertou no final do ano passado que, caso não fosse alcançado um acordo com a China antes de 1º de março, elevaria dos 10% atuais para 25% as tarifas aplicadas às importações chinesas no valor de 200 bilhões dólares.

No entanto, ele optou por prorrogar o prazo para dar margem às negociações. Na sexta-feira passada, Trump disse que as negociações com a China estavam indo bem.

Agora, o anúncio deste domingo lança dúvidas sobre expectativas anteriores de que a China e os EUA estariam se aproximando de um acordo para encerrar a guerra comercial que desacelerou o crescimento global e abalou mercados financeiros.

Desde dezembro, Pequim adotou medidas de boa vontade, como a redução de tarifas aos veículos importados dos EUA, o reatamento da compra de soja e a apresentação de um projeto de lei para proibir a transferência forçada de tecnologia.

Mas, como condição para não endurecer as tarifas à China, que afetam desde produtos têxteis e alimentos até combustíveis, Washington queria também que Pequim se comprometesse com mudanças estruturais na sua economia para, entre outras coisas, proteger a propriedade intelectual das empresas americanas.

