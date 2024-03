Três navios com ajuda devem chegar a Gaza nesta segunda

Três navios carregando quase 400 toneladas de alimentos e itens de primeira necessidade devem chegar à Faixa de Gaza na segunda-feira (01/04), informaram autoridades do governo do Chipre, de onde eles zarparam no sábado.

A flotilha é organizada por duas instituições de caridade – a World Central Kitchen, com sede nos EUA, e a espanhola Open Arms – e integra um esforço para abrir um corredor marítimo humanitário entre o Chipre e o território palestino, sitiado desde o início da guerra entre Israel e Hamas em outubro.

"Não há ajuda suficiente chegando a Gaza, e precisamos abrir o maior número possível de caminhos", disse Juan Camilo, da World Central Kitchen, em um vídeo filmado da flotilha e postado no X.

O número insuficiente de caminhões de ajuda entrando em Gaza por via rodoviária fez os alertas de fome extrema se multiplicarem no território. Além da via marítima, alguns países também têm distribuído ajuda por via área, lançada a partir de aviões.

Apesar dos esforços de ampliar a entrega de ajuda por mar e ar, agências da ONU e organizações internacionais têm dito que as entregas por terra são a única maneira de fornecer ajuda no volume necessário.

Na quinta-feira, a Corte Internacional de Justiça (CIJ), principal tribunal de ONU, ordenou que Israel "garanta assistência humanitária urgente" em Gaza e abra mais passagens terrestres para a chegada de ajuda a Gaza por meio de caminhões que levam comida, água, combustível e outros itens de primeira necessidade para a população do território.

Falta de porto dificulta entregas

A World Central Kitchen disse que a remessa do Chipre contém itens como arroz, macarrão, farinha, legumes, vegetais enlatados e proteínas. Os Emirados Árabes Unidos também forneceram uma carga especial de tâmaras, que são tradicionalmente consumidas para quebrar o jejum diário durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, informou a entidade.

O porta-voz do governo do Chipre, Konstantinos Letymbiotis, disse que a flotilha levaria no total cerca de 65 horas para chegar a Gaza, onde uma doca improvisada foi construída para descarregar a ajuda humanitária.

Ele disse que o navio cargueiro Jennifer transportava 282 paletes de gêneros alimentícios, somando 237 toneladas, além de um guindaste que será usado para descarregar a ajuda. Ele é acompanhado de uma barcaça, também transportando itens de ajuda, e uma embarcação de apoio com técnicos que irão operar o guindaste.

Um primeiro navio, o Open Arms, chegou a Gaza com uma barcaça carregada com 200 toneladas de alimentos em 15 de março, em um teste para o corredor de ajuda marítima.

Não há um porto em funcionamento na Faixa de Gaza, o que complica a operação de entrega por via marítima. O governo americano está construindo um novo porto flutuante, que deve ficar pronto em meados de abril – o que permitiria aumentar o fluxo de ajuda enviada pelo corredor marítimo.

