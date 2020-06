Time da quarta divisão causa furor no DFB-Pokal

A Copa da Alemanha, o lendário DFB-Pokal, costuma pregar suas peças em times da elite do futebol alemão que enfrentam equipes das divisões inferiores. Em 1992, por exemplo, o Hannover 96, da segunda divisão, eliminou quatro times da Bundesliga antes de levantar o troféu na final contra o Borussia M'Gladbach.

Houve até casos de clubes da terceira divisão que conseguiram chegar à final, mas que finalmente tiveram que se curvar frente a adversários mais poderosos. Foi o caso dos amadores do Hertha Berlim II (1993) assim como o Energie Cottbus (1997) e o Union Berlin (2001).

Em 2015, o Arminia Bielefeld, também da terceira divisão, chegou à semifinal depois de eliminar três clubes tradicionais – Hertha Berlim, Werder Bremen e Gladbach. Acabou sendo derrotado pelo Wolfsburg que se tornaria campeão da Copa daquele ano.

Teve ainda, pasmem, duas equipes da quarta divisão que foram até as quartas de final do Pokal. O Magdeburg acabou perdendo do Schalke 04 em 2001 e o Holstein Kiel foi eliminado pelo Borussia Dortmund em 2012.

A surpresa maior, entretanto, fica mesmo por conta do Saarbrücken da quarta divisão (Regional Sudoeste) na atual temporada. Apesar de não ter sido bafejado pela sorte no sorteio dos confrontos, o tradicional clube está na semifinal do torneio quando enfrentará o Leverkusen.

Conseguiu essa proeza depois de superar quatro times das duas divisões mais importantes do futebol profissional da Alemanha. Passou por cima do Jahn Regensburg e Karlsruhe, ambos da "Segundona” além do Colônia e Fortuna Düsseldorf da Bundesliga.

Os quatro confrontos foram dramáticos. Nas duas primeiras rodadas, o Saarbrücken venceu o Regensburg e o Colônia pelo mesmo placar de 3 a 2 com os gols da vitória marcados nos últimos minutos. Já as partidas subsequentes foram para a decisão por cobrança de penalidades máximas.

O herói do jogo nas quartas de final contra o Fortuna Düsseldorf foi o goleiro Daniel Batz que defendeu nada menos do que cinco (!) pênaltis, um no tempo regulamentar e quatro na decisão por cobrança de penalidades, visto que o jogo terminou com o placar de 1 a 1.

É a primeira vez em 85 anos de história da Copa da Alemanha que uma equipe da quarta divisão consegue chegar entre os quatro melhores do torneio. Vai enfrentar o Bayer Leverkusen e, como não tem nada a perder, pode se dar ao luxo de entrar em campo como franco atirador. De qualquer modo, já entrou para os livros de história do Pokal e a cereja do bolo poderá ser uma vitória sobre o time da Aspirina.

Vale lembrar que o Saarbrücken foi um dos clubes fundadores da Bundesliga em 1963 e desde então perambula entre a primeira e a quinta divisão. Marcou presença em cinco temporadas da Bundesliga, a última vez em 1993. Atualmente está na Liga Regional Sudoeste e quando o campeonato foi abruptamente encerrado por conta da pandemia do covid-19, ocupava o primeiro lugar na tabela de classificação.

Na qualidade de líder da competição, acabou sendo declarado campeão e como tal adquiriu o direito de subir para a terceira divisão, onde esteve pela última vez em 2014. Era esse o seu objetivo declarado ao início da atual temporada. Para tanto, contratou alguns jogadores com experiência nas divisões superiores como o atacante Markus Mendler (Nuremberg), o meio campista Fanol Perdedaj (Hertha) e o zagueiro Cristopher Schorch (Colônia e Hertha), reforçando assim todos os setores da equipe.

Porém, antes de se estabelecer na terceira classe do futebol alemão, o tradicional Saarbrücken terá a oportunidade de causar mais furor do que já causou nessa Copa. Para tanto, basta vencer o Leverkusen e escrever o capítulo mais surpreendente na história do DFB-Pokal que, não nos esqueçamos, antes da fundação da Bundesliga em 1963, era considerado o torneio de futebol mais importante no país.

Gerd Wenzel começou no jornalismo esportivo em 1991 na TV Cultura de São Paulo, quando pela primeira vez foi exibida a Bundesliga no Brasil. Desde 2002, atua nos canais ESPN como especialista em futebol alemão. Semanalmente, às quintas, produz o Podcast "Bundesliga no Ar". A coluna Halbzeit sai às terças. Siga-o no Twitter, Facebook e no site Bundesliga.com.br

