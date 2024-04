Terremoto em Taiwan causa mortes e centenas de feridos

O terremotoque atingiu o litoral leste de Taiwan nesta quarta-feira (03/04) deixou pelo menos nove mortos e mais de 800 feridos, informou a autoridade nacional de proteção civil. Os dados sobre sua magnitude variam de 7,2 a 7,5, de acordo com a fonte.

O sismo ocorreu por volta de 9h (22h da terça-feira em Brasília). Seu epicentro situou-se cerca de 25 quilômetros a sudeste de Hualien, a uma profundidade de 15,5 quilômetros, segundo a Administração Central de Meteorologia (CWA) taiwanesa.

O Corpo de Bombeiros registrou a queda de pelo menos 26 edifícios, mais da metade dos quais na região de Hualien, no leste. As autoridades relataram que dois cidadãos alemães estariam presos num túnel no parque nacional de Taroko, sem mais detalhes sobre seu estado.

O diretor do Centro Sismológico de Taipé, Wu Chien-fu, explicou tratar-se do "terremoto mais forte dos últimos 25 anos" que atingiu a ilha "próximo da terra e pouco profundo", sendo "sentido em todo Taiwan e nas ilhas próximas". "O público deve prestar atenção às advertências e mensagens relevantes, e estar preparado para evacuação sismológica", aconselhou.

Edifícios destruídos na região de Hualien Foto: picture alliance/AP

Em setembro de 1999, um abalo sísmico de magnitude 7,6 fez 2.400 vítimas em Taiwan. Situado perto de duas placas tectônicas, o país insular sofre atividade sísmica regular. As autoridades alertaram para a possibilidade de novos tremores nos próximos dias.

As Filipinas haviam expedido avisos de "altas ondas de tsunami" e se preparado para evacuar as áreas litorâneas, mas suspenderam o alarme. A Agência Meteorológica do Japão (JMA) também cancelou o alerta de tsunami para suas ilhas do sul.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, declarou-se pronto a prestar toda assistência necessária a Taiwan, seu "vizinho através do oceano". O Japão registra cerca de 1.500 abalos por ano. O mais notável, de magnitude 9,0, em março de 2011, resultou no desastre nuclear de Fukushima, totalizando 18,5 mil mortos ou desaparecidos.

av/cn (AP, Reuters, Lusa)