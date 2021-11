Após a catástrofe na usina atômica de Fukushima, em 2011, o governo alemão anunciou um plano de transição energética. A Alemanha estabeleceu como meta abandonar a energia nuclear até 2022.

Há anos, o governo alemão vem travando batalhas com a indústria para decidir quem deve arcar com os custos da desativação das usinas nucleares do país, da armazenagem do lixo atômico e do desmantelamento seguro dos reatores. O país busca um local para construir um depósito definitivo de lixo nuclear. Segundo uma enquete difundida em 2016, 77% dos alemães aprovam o abandono da energia nuclear, enquanto apenas 16% se opõem e 7% não têm uma opinião clara a respeito.