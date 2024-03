Supostos mandantes subestimaram força de Marielle

Domingos e Chiquinho Brazão não tinham ideia da importância da imagem e do poder político de Marielle e não contavam com a persistência de milhares de pessoas no mundo todo que exigiam justiça.

Inaugurado em 2021, painel em Berlim homenageia Marielle Franco Foto: Nika Kramer/Urban Nation

Se você, como eu, é carioca, talvez conheça alguém que foi assassinado por atrapalhar interesses de milicianos. Eu mesma conheço um pai de família honesto que foi morto por abrir um comércio em área da milícia sem pedir permissão. É inacreditável. Mas, para essas pessoas, matar é rotina. E a impunidade é quase certa.

No domingo, depois de seis anos, os suspeitos de serem os mandantes do crime que matou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram presos (finalmente!). Eles são os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, que teriam ligações com milícias. Chiquinho era deputado federal e Domingos foi escolhido para fazer parte do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Isso mostra que a milícia ocupa vários espaços públicos e de poder. É surreal.

As razões do crime também começaram a ser esclarecidas. Uma delas é a disputa de terras. Os irmãos Brazão estariam querendo expandir territórios da milícia em Jacarepaguá (zona oeste do Rio de Janeiro). E Marielle se opunha a isso.

Só mais uma?

Domingos e Chiquinho Brazão devem ter achado que Marielle era "só" mais uma mulher negra da favela que eles podiam simplesmente mandar apagar, assim como já devem ter feito com outras pessoas. Obviamente, ninguém pode ser assassinado. Mas é assim, infelizmente, que as coisas são nas áreas dominadas por milicianos: pura barbárie.

A impunidade é tanta e mandar matar é algo tão corriqueiro nesse "meio" que acredito que eles tinham certeza de que escapariam. Afinal, na maioria das vezes, envolvidos com milícias ficam impunes mesmo. Primeiro, porque eles sabem que todos nós temos medo das milícias (com razão), o que faz com que muitas vezes seus crimes nem sejam denunciados. E também porque a milícia é infiltrada dentro da polícia e dos poderes do Estado, como mostra o caso Marielle.

Além dos dois mandantes serem empregados do poder público, para choque geral, no domingo soubemos que um dos presos por envolvimento no assassinato de Marielle, além dos irmãos Brazão, era Rivaldo Barbosa, o então chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Com toda essa proteção, os mandantes devem ter achado que o crime contra Marielle e Anderson ficaria por isso mesmo. Porém, eles não imaginavam que Marielle representava milhares de mulheres do Brasil, que tomariam as ruas, pintariam o rosto da vereadora nas paredes, gritariam "Marielle presente", usariam seu rosto em camisetas e a teriam para sempre como inspiração.

Eles não tinham ideia da importância da imagem e do poder político de Marielle e quantos símbolos ela carregava (e carrega). A vereadora era uma mulher negra, bissexual, cria da favela, militante dos direitos humanos, feminista e muito corajosa.

A prova é que ela peitava o crime organizado do Rio de Janeiro bravamente. "Não vão me interromper!", ela fala, em um dos seus discursos mais famosos, para colegas vereadores que tumultuaram seu discurso na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro em 8 de março de 2018, seis dias antes de ser assassinada, em 14 de março de 2018.

Mundo conheceu Marielle

Sua luta ficou conhecida no mundo todo. E não, não é exagero. Sempre lembro dela quando pego a linha U1 do metrô de Berlim. Olhando pela janela, em Kreuzberg, vejo seu rosto gigantesco pintado na fachada de um prédio, em um mural de 100 metros quadrados. A pintura faz parte de um projeto apoiado pela Anistia Internacional chamado Brave Women (mulheres corajosas) que busca chamar a atenção para a necessidade de proteção de ativistas de direitos humanos e foi lançado em 8 de março de 2021, como homenagem ao Dia das Mulheres.

Esse é só um exemplo da importância de Marielle no mundo. Eu poderia dar muitos outros.

Os mandantes também não contavam com outra força: a da família de Marielle, que passou seis anos lutando por justiça e não vão parar nunca. Provas: Anielle Franco virou uma ativista importantíssima e hoje é Ministra da Igualdade Racial. Eles criaram também o Instituto Marielle Franco, que cuida das "sementes de Marielle" (outras mulheres negras ativistas).

Os cruéis assassinos de Marielle não contavam com nada disso. Nem com a persistência de milhares de pessoas que perguntavam insistentemente no mundo todo: "quem mandou matar Marielle? " e exigiam justiça.

Marielle é gigante. Não há mural capaz de dar conta do seu tamanho. E é por isso que, mesmo depois de tanto tempo, o mundo todo começa a conhecer a verdade sobre seu assassinato.

_____________________________

Nina Lemos é jornalista e escritora. Escreve sobre feminismo e comportamento desde os anos 2000, quando lançou com duas amigas o grupo "02 Neurônio". Já foi colunista da Folha de S.Paulo e do UOL. É uma das criadoras da revista TPM. Em 2015, mudou para Berlim, cidade pela qual é loucamente apaixonada. Desde então, vive entre as notícias do Brasil e as aulas de alemão.

O texto reflete a opinião da autora, não necessariamente a da DW.