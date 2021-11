Mundo tem 2 bilhões de subnutridos, diz estudo do Índice Global da Fome (IGF) 2014. Apoio ao desenvolvimento rural nos países mais pobres é primordial, afirma IGF.

Pessoas pobres até são mais vulneráveis a uma nutrição errada: "Alimentos altamente calóricos e processados geralmente são mais baratos do que alimentos saudáveis. Isso faz com que pessoas pobres se alimentem pior", diz Waqanivalu, da OMS. As consequências da fome oculta também são, muitas vezes, fatais: é apenas uma questão de tempo até a morte por subnutrição. É importante a qualidade na alimentação, em oposição à quantidade do que se come. Projetos da Ação Agrária Alemã e da parceira irlandesa Concern Worldwide apontam como essenciais a melhoria da "agricultura, dos hábitos alimentares e também o uso responsável dos recursos naturais".