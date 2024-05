Suíça vence Eurovisão sob o signo do protesto

Apesar do caráter apolítico e do slogan "Unidos pela música", manifestações contra Israel, nas ruas e no palco, abstenções e desqualificações marcaram a 68ª edição do Festival da Canção na Suécia.

A Suíça venceu o 68º Festival Eurovisão da Canção (Eurovision Song Contest, ESC) neste sábado (11/05), na cidade sueca de Malmö, com a música The Code, apresentada pelo rapper e cantor não binário Nemo. Essa é a terceira vitória do país no concurso e a primeira desde 1988, quando a canadense Céline Dion se apresentou sob a bandeira suíça.

Rim Tim Tagi Dim, com Baby Lasagna, da Croácia, ficou em 2º lugar; o 3º coube a Teresa & Maria, da Ucrânia, cantada por Alyona Alyona e Jerri Heil. A Suécia, país-anfitrião, ficou em 9º lugar (Unforgettable, Marcus & Martinus), seguida por Portugal, representado por Iolanda com Grito. À Alemanha coube a 12ª colocação, com Always on the run, interpretada por Isaak.

O slogan do Eurovisão 2024 foi "Unidos pela música". Apesar de declaradamente apolítico, o evento foi marcado por protestos e manifestações, sobretudo em torno do conflito israelo-palestino.

Russo-israelense Eden Golan foi vaiada em mais de uma ocasião Foto: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Protestos, abstenções, desqualificações

Como nas fases anteriores da 68ª edição, ao longo de toda a final milhares protestaram diante da Malmö Arena contra a participação de Israel no concurso. Na atuação da representante nacional, a russo-israelense, Eden Golan, ouviram-se vaias e assobios. Segundo jornalistas presentes à Arena, ela também teria sido vaiada no desfile das bandeiras que abriu a cerimônia. Ainda assim, coube a Golan o 5º lugar, com Hurricane.

A cantora norueguesa Allesandra Mele, 5º lugar na edição 2023, retirou-se da função porta-voz oficial da pontuação para seu país. Em vídeo no Instagram, afirmou que o slogan do ESC não passava de "palavras vazias", acusou Israel de "genocídio" e concluiu dizendo "Libertem a Palestina".

Protesto sutil: para apresentar 'Grito', portuguesa Iolanda usou vestido e pintou unhas com padrão palestino Foto: Sarah Louise Bennett/EBU

Como forma de protesto mais discreta, no desfile das bandeiras da final a representante portuguesa Iolanda apresentou-se com um vestido de uma marca palestina, e unhas pintadas com o padrão do keffiyeh, lenço símbolo da resistência palestina. Ao encerrar sua atuação, a cantora comentou: "A paz vai prevalecer".

Ela não foi a única a se manifestar contra a violência: Bambie Thung, da Irlanda, que se absteve de participar do ensaio geral, gritou "o amor vai sempre triunfar sobre o ódio", antes de abandonar o palco. O francês Slimane terminou sua apresentação com o slogan "Unidos pela música pelo amor e a paz".

Manifestação pró-palestina em Malmö, durante 2º semifinal do Eurovisão 2024 Foto: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Sob a sombra de Israel-Hamas

Já se arrastando há décadas, o conflito israelo-palestino se intensificou após os atentados de 7 de outubro de 2023, pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas em solo israelense, que causaram quase 1.200 mortos. A reação militar de Israel já resultou em mais de 34 mil mortos na Faixa de Gaza.

Ataque sem precedentes a Israel abre novo conflito. E agora? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dos 37 países concorrentes do 68º Festival da Canção, 25 participaram da final do 68º Festival Eurovisão da Canção: Alemanha, Armênia, Áustria, Chipre, Croácia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Geórgia, Grécia, Itália, Irlanda, Israel, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Sérvia, Suécia, Suíça, Ucrânia.

A Holanda deveria também ter se apresentado, mas a organização desqualificou seu representante, Joost Klein, devido a um incidente durante a segunda semifinal. Além da Europa, o Eurovisão é transmitido para várias regiões. No Brasil, a emissora foi Zapping Music Live, tendo como apresentadora Priscila Bertozzi.

av (Lusa,AP,DPA,ots)