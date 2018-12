Sonda da Nasa registra som do vento em Marte

A sonda InSight registrou pela primeira vez o som do vento em Marte, divulgou nesta sexta-feira (07/12) a Nasa. Essa foi a primeira amostra enviada à Terra pelo aparelho que pousou no planeta vermelho em 26 de novembro.

O ruído de baixa frequência das rajadas de vento, que sopravam numa velocidade entre 16 e 24 quilômetros por hora, foi capturado enquanto elas passavam sobre os paneis solares da sonda.

"Estes são os primeiros 15 minutos de dados que vieram do sismômetro de curto período. Parece um pouco com uma bandeira ao vento”, afirmou Thomas Pike, pesquisador do Imperial College London. "Realmente soa, porém, como de outro mundo”, acrescentou.

Já para Don Banfield, da Universidade Cornell, o som se parece com uma ventania de uma tarde de verão. "Em algum sentido, é assim que soaria se estivesse sentado na InSight em Marte”, afirmou.

As vibrações foram captadas por dois sensores: um de pressão que está dentro da InSight e faz parte da estação meteorológica e por um sismômetro localizado no convés da sonda. As baixas frequências são resultado da fina densidade do ar em Marte e também do aparelho, que será usado para detectar ondas sísmicas subterrâneas, bem abaixo do limite da audição humana.

A InSight foi desenvolvida para estudar o interior do planeta vermelho numa missão inédita, usando instrumentos sísmicos para detectar tremores e uma sonda de fluxo de calor para testar a condutividade térmica.

Segundo Bruce Banerdt, da Nasa, sentir o vento foi uma surpresa não planejada. Em 1976, as sondas Viking 1 e 2, da agência espacial americana, já haviam captados sinais do vento marciano. Ele foi medido em taxas de amostragem mais baixas e em frequências não audíveis.

A Nasa disponibilizou uma faixa de áudio do vento em seu site.

