Sobre o que tratam os livros recolhidos pelo governo de SC

O governo de Santa Catarina determinou nesta terça-feira (07/09) que nove livros fossem retirados de circulação em escolas públicas. A lista inclui obras famosas como Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, que baseou o filme homônimo de Stanley Kubrick, e o romance de terror It: A Coisa, do premiado autor Stephen King.

O estado é governado por Jorginho Mello, do PL, um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A determinação foi informada em ofício da secretaria de Educação, que acrescenta que os livros deveriam ser armazenados "em local não acessível à comunidade escolar", sem explicar o motivo da decisão. "Em breve enviaremos novas orientações", diz o documento.

Após a repercussão do caso, a secretaria de Educação de Santa Catarina informou em nota à imprensa que os livros não seriam proibidos, mas redistribuídos "buscando melhor adequar as obras literárias às faixas etárias das diferentes modalidades oferecidas na rede estadual de educação". Segundo o órgão, o objetivo seria evitar que crianças teriam acesso a livros que seriam inadequados para elas.

Veja quais livros foram recolhidos da rede pública de ensino em Santa Catarina e do que eles tratam:

A química entre nós, de Larry Young e Brian Alexander

A obra escrita por um neurocientista e professor de psiquatria e um jornalista busca explicar o que é a atração física, o desejo sexual e o amor, além de comportamentos como ciúmes e infidelidade, com base na neurociência.

Coração Satânico, de William Hjortsberg

Publicada pela primeira vez em 1978, o romance narra a história de um detetive particular contratado para encontrar um músico famoso que desapareceu após a Segunda Guerra Mundial. Nessa empreitada, o detetive se envolve com seguidores de magia negra e assassinos. O livro deu base a uma adaptação cinematográfica em 1987 de mesmo nome, com Mickey Rourke e Robert De Niro nos papéis principais.

Donnie Darko, de Richard Kelly

O livro traz o roteiro do filme homônimo lançado em 2001, que conta a história de um adolescente que escapa de um acidente durante um episódio de sonambulismo e passa a ter visões de um monstro com forma de coelho que relata a ele que o mundo acabará em 28 dias. Influenciado por essa figura, o adolescente passa a cometer atos de vandalismo, como inundar sua escola. A obra mistura ficção científica, terror, angústia adolescente e crítica social.

Ed & Lorraine Warren: demonologistas - arquivos sobrenaturais, de Gerald Brittle

Lançado pela primeira vez em 1980, o livro sobre paranormalidade conta a história de um famoso casal que se apresentava como exorcista e caçador de fantasmas, e que já havia inspirado filmes. A obra se propõe a relatar "carros reais" vividos pelo casal, envolvendo históricas de casas mal-assombradas e possessões demoníacas.

Exorcismo, de Thomas B. Allen

A obra, publicada pela primeira vez em 1993, conta uma história ocorrida em 1949, na qual um padre jesuíta e um exorcista afirmaram ter exorcizado um adolescente de 14 anos no estado americano de Maryland. O autor afirma que esse caso inspirou o livro que baseou o filme O Exorcista, de 1973, que se tornou um clássico do terror sobrenatural.

It: A coisa, de Stephen King

O romance de terror do aclamado autor americano foi lançado em 1986, e conta a história de sete crianças aterrorizadas por um monstro sobrenatural que se alimenta de crianças, e que aparece na forma de um palhaço. A obra foi adaptada para uma série de TV e um filme em duas partes.

Laranja Mecânica, de Anthony Burgess

O romance distópico publicado em 1962 é centrado na figura de um anti-herói que lidera uma gangue de delinquentes que promovem roubos e estupros, e acaba preso. Na cadeia, ele é submetido a um tratamento com o objetivo de controlar seus impulsos destrutivos. Após ser colocado em liberdade, ele sofre um ataque de uma de suas vítimas do passado. O livro deu origem a uma famosa adaptação cinematográfica de 1971, dirigida por Stanley Kubrick.

Os Treze Porquês, de Jay Ascher

O romance publicado em 2007 conta a história de um jovem que, ao voltar da escola em um dia, encontra um pacote com seu nome e várias fitas cassetes. Ao ouvir as gravações, ele nota que elas foram feitas por uma garota que havia cometido suicídio duas semanas antes, e narram treze motivos que a levaram a se matar. A obra inspirou uma série homônima lançada pela Netflix em 2017.

O Diário do Diabo: Os segredos de Alfred Rosenberg, o maior intelectual do nazismo, de Robert K. Wittman e David Kinney

A obra relata a história do desaparecimento e localização de um diário escrito por Alfred Rosenberg, um dos principais ideólogos nazistas e colaborador próximo de Adolf Hitler. Seu diário foi localizado no final da Segunda Guerra Mundial e examinado durante o Tribunal de Nurembergue, mas depois desapareceu. Wittman, um ex-agente do FBI especializado na recuperação de objetos históricos, participa dos esforços para localizá-lo. A obra traz o conteúdo do diário e a história de sua recuperação, contextualizados pelos autores.

bl (ots)