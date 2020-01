Sobe número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (31/01) que o número de casos suspeitos de coronavírus no país passaram de nove para 12. Até agora nenhuma infecção foi confirmada no país.

Cinco novas suspeitas foram registradas em São Paulo e uma em Santa Catarina. Além disso, outros três casos que estavam sendo investigados foram descartados, inclusive a primeira suspeita registrada em Minas Gerais. O teste para o vírus deu negativo.

Atualmente, sete suspeitas estão investigadas em São Paulo, duas no Rio Grande do Sul e uma cada um dos estados de Santa Catarina, Paraná e Ceará. O ministério afirmou que, além de Minas Gerais, um caso suspeito no Rio de Janeiro e outro em São Paulo já foram descartados.

Após exames deram negativo para infecções de influenza ou de outra gripe, cinco pacientes passarão pelo teste para o coronavírus, que atualmente é realizado somente pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. O ministério disse que em breve o teste poderá ser feito pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e pelo Instituto Evandro Chagas, no Pará.

Os outros pacientes estão aguardando o resultado de exames que indicam infecções por vírus respiratórios mais comuns. Somente se esses exames derem negativo, será feito o teste para o coronavírus.

O novo coronavírus já deixou 213 mortos e mais de 9,6 mil doentes. A grande maioria dos casos foi registrada na China. As primeiras infecções do vírus, batizado de 2019-nCoV, foram detectadas na cidade chinesa de Wuhan no final do ano passado e remontam a um mercado de animais selvagens e peixes, que agora foi fechado. O vírus pode ter sido transmitido através do contato direto entre humanos e animais, ou simplesmente através do ar.

Além da China, há casos confirmados ao menos 19 países, incluindo Alemanha, Japão, Estados Unidos e Vietnã, onde casos de transmissão interna foram registrados.

Diante da propagação rápida da doença pelo mundo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou na quinta-feira que o surto do novo coronavírus é uma emergência de saúde global.

Iniciado em dezembro, o surto da doença é causado por um novo tipo de coronavírus, semelhante ao da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars), que matou quase 800 pessoas em todo o mundo durante uma epidemia ocorrida entre os anos 2002 e 2003 e que também começou na China.

Os sintomas são febre e cansaço, acompanhados de tosse seca e, em muitos casos, dificuldades respiratórias.

