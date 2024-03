Seleção alemã de futebol troca Adidas pela Nike após 70 anos

Federação Alemã de Futebol anunciou que encerrará a parceria histórica com a alemã Adidas, marcada pela conquista de quatro Copas do Mundo masculinas e duas femininas. Motivo é financeiro, diz entidade.

A seleção nacional de futebol da Alemanha deixará de ser patrocinada pela empresa alemã Adidas, pondo fim a uma parceria de mais de sete décadas, e passará a usar uniformes, chuteiras e outros itens esportivos fornecidos pela americana Nike, anunciou a Federação Alemã de Futebol (DFB) nesta quinta-feira (21/03).

O acordo de patrocínio com a Nike terá início em 2027 e se estenderá até pelo menos 2034, disse a DFB em um comunicado.

"Estamos ansiosos para trabalhar com a Nike e agradecemos a eles pela confiança que depositaram em nós. A futura parceria permitirá que a DFB continue a cumprir tarefas importantes na próxima década, de olho no desenvolvimento abrangente do futebol na Alemanha", disse o presidente da DFB, Bernd Neuendorf.

"Mas uma coisa também está clara: até dezembro de 2026, estaremos totalmente comprometidos com o sucesso conjunto de nossa parceira atual e de longa data, a Adidas, a quem o futebol alemão deve muito há mais de sete décadas."

Por que a a troca da Adidas pela Nike?

A parceria entre a seleção alemã com a Adidas trouxe sucesso tanto para a equipe masculina quanto para a feminina, que venceram no total seis Copas do Mundo ostentando a marca das três listras.

Um recente redesenho da Adidas para a camisa reserva masculina provocou polêmica na Alemanha. Em vez do tradicional preto e vermelho, ou verde, o uniforme era rosa e azul.

No entanto, foi o dinheiro que levou a DFB a fazer a mudança para a Nike, de acordo com o tesoureiro da federação, Stephan Grunwald. "Estamos gratos por podermos projetar um futuro economicamente estável novamente como associação, graças ao compromisso feito pela Nike", disse.

A Adidas vinha pagando aproximadamente 50 milhões de euros por ano para as equipes nacionais de futebol da Alemanha, de acordo com o jornal alemão Bild.

O fim do contrato de patrocínio é um golpe amargo para a Adidas, que registrou seu primeiro prejuízo em 30 anos no início de março, em meio a um rompimento de contrato tumultuoso com o rapper Kanye West.

Juntos desde o primeiro campeonato mundial

Adolf "Adi" Dassler, fundador da marca alemã de roupas esportivas, sentou-se no banco de reservas ao lado do técnico da então Alemanha Ocidental, Sepp Herberger, quando a equipe alemã venceu a Copa do Mundo pela primeira vez em 1954, usando as chuteiras de cravos aparafusados de sua empresa.

"Adi" Dassler, fundador da Adidas (segundo da esquerda para a direita), após a Alemanha Ocidental vencer a Copa do Mundo de 1954 Foto: Richard Koll/dpa/picture-alliance

Dassler não inventou as chuteiras de cravos aparafusados, como muitos acreditam. Elas haviam sido criadas alguns anos antes pelo sapateiro alemão Alexander Salot, que registrou sua invenção no escritório de patentes em 30 de agosto de 1949.

Mas as chuteiras certamente ajudaram os alemães a vencer a Hungria na final da Copa do Mundo de 1954. Desde então, a empresa de Dassler vem fornecendo seus equipamentos ao futebol alemão.

