Sandra Petersmann adora viajar e mantém sempre uma mochila empacotada. Sua cor favorita é o preto, mas os muitos tons de cinza são o que impulsionam seu interesse por uma boa reportagem.

Ela trabalhou como freelancer enquanto estudava Ciências Políticas e História na Alemanha e na África do Sul. Após participar do programa de Trainee em Jornalismo da DW em 1999, cobriu a Guerra do Afeganistão e a epidemia de HIV/Aids no sul da África. Em 2011, Petersmann mudou-se para Nova Délhi para trabalhar como correspondente da emissora pública alemã ARD no sul da Ásia. Em 2016, ela ganhou o Prêmio Courage da Associação de Jornalistas da Alemanha.

Desde seu retorno à DW, ela se dedica à reportagem investigativa.