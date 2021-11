A comunidade salafista na Alemanha tem crescido muito nos últimos anos, assim como a propensão à violência. Pregadores carismáticos fazem sucesso entre jovens, e a internet também contribuiu para essa tendência.

Os números indicam uma tendência clara: existem quase 5.500 salafistas na Alemanha, e a comunidade está crescendo. Somente no estado da Renânia do Norte-Vestfália, ela duplicou para 1.500 integrantes em um ano, segundo dados do Departamento Federal de Proteção à Constituição.