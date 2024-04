Série de tornados gera destruição e mortes no centro dos EUA

Pequenas cidades de Oklahoma iniciaram nesta segunda-feira (29/04) um longo processo de limpeza depois que uma série de tornados arrasaram casas e prédios na região central dos EUA e mataram ao menos quatro pessoas no estado, incluindo um bebê de quatro meses.

As violentas tempestades que começaram no final do sábado em Oklahoma feriram pelo menos 100 pessoas, danificaram um hospital rural, destruíram estradas e cortaram o fornecimento de energia de dezenas de milhares em um determinado momento, disseram as autoridades estaduais.

Tornados em Iowa e Nebraska também causaram destruição e uma morte na sexta-feira.

A destruição foi mais extensa em Sulphur, uma cidade com cerca de 5 mil habitantes ao sul de Oklahoma City, onde um tornado destruiu prédios do centro da cidade, revirou carros e ônibus e arrancou telhados em um raio de 15 quarteirões.

"Minhas orações estão com aqueles que perderam entes queridos quando os tornados passaram por Oklahoma na noite passada", disse o governador de Oklahoma, Kevin Stitt, em comunicado.

Um hospital foi danificado e uma importante rodovia na fronteira com o Texas foi fechada "devido ao tombamento de veículos e linhas de energia que atravessaram a rodovia", disse o Escritório de Gerenciamento de Emergências de Oklahoma.

Estado de emergência

O governador declarou estado de emergência em 12 condados de Oklahoma atingidos pela forte tempestade, enquanto as equipes trabalhavam para remover os detritos e avaliar os danos.

Apesar das várias tempestades, algumas partes de Oklahoma sofrem com a seca. "Várias rodadas de tempestades despejaram quantidades excessivas de chuva ontem e no início desta manhã. Infelizmente, o extremo noroeste de Oklahoma ficou de fora da chuva, onde está ocorrendo uma seca moderada a grave", disse um serviço meteorológico de Oklahoma.

Biden promete apoio

Em uma ligação com o governador de Oklahoma, o presidente dos EUA, Joe Biden, ofereceu todo o apoio do governo federal para ajudar nos esforços de reconstrução, informou a Casa Branca em um comunicado.

Biden também declarou um grande desastre devido às fortes tempestades que inundaram os estados de Washington e Kansas, informou a Casa Branca.

Tempestades severas e tornados causaram estragos em todo o Centro-Oeste dos EUA desde sexta-feira. Somente na sexta-feira, foram registrados 78 tornados, a maioria em Nebraska e Iowa. Outros 35 foram registrados no sábado, do norte do Texas ao Missouri.

No domingo, o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas e avisos de inundação para vários estados da região, incluindo Oklahoma, Kansas, Missouri, Arkansas e Texas.

Embora seja comum a ocorrência de tornados na região nesta época do ano, os meteorologistas afirmam que é raro ocorrerem grandes tempestades separadas nos dias seguintes.

md/cn (AP, DPA, AFP)