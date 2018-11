Roberto Castello Branco aceita convite para presidir Petrobras

O economista Roberto Castello Branco aceitou o convite para assumir a presidência da Petrobras no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, anunciou nesta segunda-feira (19/11) a assessoria de imprensa do futuro ministro da ministro da Economia, Paulo Guedes.

Indicado por Guedes para presidir a estatal, Castello Branco tem pós-doutorado pela Universidade de Chicago e "extensa experiência nos setores público e privado", segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do futuro ministro.

Guedes também estudou na universidade americana, onde fez mestrado e doutorado. Ambos são amigos desde os anos 1980, quando Castello Branco presidiu o Ibmec (1981-1984), instituição de ensino fundada por Guedes.

Castello Branco foi diretor do Banco Central e da mineradora Vale e fez parte do Conselho de Administração da Petrobras entre 2015 e 2016, durante o governo Dilma Rousseff. Atualmente é diretor do Centro de Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Econômico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e professor da instituição.

O atual presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, deve permanecer no cargo até a nomeação do novo presidente.

A Folha de S. Paulo havia antecipado em outubro que Castello Branco era o mais cotado para assumir o comando da estatal. Segundo o jornal, o nome do economista foi alvo de disputa, com Guedes defendendo a indicação de Castello Branco, e o vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, preferindo um militar para o cargo.

Além de Guedes e Castello Branco, Bolsonaro já anunciou para sua equipe econômica os nomes de Roberto Campos Neto, indicado para presidir o Banco Central, e de Joaquim Levy, ex-ministro de Dilma e que ficará no comando do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

LPF/abr/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter