Petrobras pode ser privatizada parcialmente, diz Bolsonaro

Da euforia à crise: a trajetória do pré-sal em 16 manchetes

Os royalties e a crise do petróleo

Devido à crise no setor do petróleo e à queda no preço do barril do óleo, a arrecadação do governo por meio dos royalties do pré-sal registrou uma baixa de 35% em abril de 2015. Estados e municípios também foram prejudicados com repasse abaixo do esperado.