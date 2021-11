O Reno, o mais importante rio da Europa, nasce nos Alpes suíços, marca a fronteira da Alemanha com a Suíça e com a França e desemboca no litoral holandês do Mar do Norte.

O maior rio da Alemanha é o Reno, com seus grandes afluentes Meno, Mosela, Neckar e Ruhr. Em torno do Reno e de seus afluentes, desenvolveram-se grandes centros urbanos, núcleos industriais, zonas agrícolas, vinícolas e minas. Os rios desempenham um papel fundamental na Alemanha, não só na economia, como também na própria história do país.