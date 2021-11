Richard Wagner

Gênio músico-teatral segue despertando paixões violentas, em especial no contexto do Festival de Bayreuth. E tem na internet o veículo, porta-voz e mercado ideais para sua biografia e obra.

Para uns, ele é o genial criador do gesamtkunstwerk, a obra de arte total; enquanto outros o rejeitam até hoje, com base em seus escritos antissemíticos. Seja como for, atualmente suas óperas são mais encenadas do que nunca.