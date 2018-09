Revista alemã expõe seu maior "fake news": os diários falsos de Hitler

Os homens que lideraram a Alemanha nazista

Heinrich Himmler (1900-1945)

Como líder da força paramilitar nazista SS ("Schutzstaffel"), Heinrich Himmler foi um dos membros do partido mais diretamente responsáveis pelo Holocausto. O também chefe de polícia e ministro do Interior controlava todas as forças de segurança do "Terceiro Reich". Ele supervisionou a construção e as operações de todos os campos de extermínio, onde mais de 6 milhões de judeus foram assassinados.