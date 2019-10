Restaurante alemão serve bolo de maconha em funeral

Dez sobremesas populares na Alemanha

Apfelstrudel

Popular na Alemanha e na vizinha Áustria, o Apfelstrudel é feito de maçãs, passas e canela, envoltas por uma crosta de massa folhada polvilhada com açúcar de confeiteiro. Costuma ser servido quente, com sorvete ou molho de baunilha. A imperatriz Maria Teresa teria contribuído para a popularização do doce no Império Austro-Húngaro.