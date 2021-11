Boletim de Notícias (03/12/20) - Segunda edição

Governo italiano endurece as medidas anticoronavírus e proíbe a população de viajar durante as festividades de fim de ano. A medida visa evitar os habituais grandes encontros familiares no Natal e no Ano Novo. Ouça este e outros destaques desta quinta-feira na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.