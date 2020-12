Reino Unido e UE fecham acordo sobre laços pós-Brexit

Após meses de impasse, o Reino Unido e a União Europeia (UE) anunciaram nesta quinta-feira (24/12) que chegaram a um acordo comercial sobre as relações entre as duas partes após o Brexit, selando assim a saída do Reino Unido do bloco, uma saga que durou quatro anos.

O anúncio ocorre apenas uma semana antes de 1º de janeiro de 2021, quando a legislação da UE deixará de ser aplicada ao território britânico, evitando assim um caos econômico no Ano Novo e trazendo certa tranquilidade para o mundo comercial após anos de turbulência do Brexit.

O acordo, alcançado após nove meses de difíceis negociações, permitirá que Londres e o bloco de 27 países continuem a comercializar bens sem tarifas ou cotas depois que o Reino Unido deixar a UE oficialmente, no próximo dia 1º.

"Retomamos o controle", declarou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que publicou uma foto dele mesmo sorrindo com os polegares para cima.

Mas o alívio era palpável nas duas partes. "Foi uma estrada longa e sinuosa, mas conseguimos um bom acordo", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "É um acordo justo, equilibrado, e é a coisa certa e responsável a fazer para ambos os lados."

Agora, os parlamentos do Reino Unido e da União Europeia precisam votar no acordo, embora não se espere que essa última etapa seja concluída antes da saída definitiva.

Negociações difíceis e muitas vezes tensas reduziram gradualmente as diferenças entre os dois lados a três questões principais: regras de concorrência justa, mecanismos para resolver disputas futuras e direitos de pesca em águas britânicas.

A norma para permitir que barcos europeus pesquem em águas pertencentes ao Reino Unido foi o último obstáculo a ser superado. Contudo, os principais aspectos das relações futuras entre os dois lados permanecem incertos.

Johnson havia insistido que o Reino Unido "prosperaria muito" mesmo se nenhum acordo fosse alcançado com a UE, e Londres e Bruxelas tivessem que restabelecer as tarifas nas mercadorias uns dos outros.

Mas seu governo reconheceu que uma saída sem pacto provavelmente causaria um congestionamento nos portos britânicos, escassez de alguns bens e aumento nos preços de alimentos básicos. A instabilidade poderia ainda custar centenas de milhares de empregos.

Sem um tratado comercial, as relações entre ambas as partes teriam que ser regidas pelas normas da Organização Mundial do Comércio (OMC), um cenário de consequências econômicas imprevisíveis que envolve tarifas e taxas.

Divórcio definitivo

Já se passaram quatro anos e meio desde que os britânicos decidiram deixar a União Europeia, num referendo que terminou com um placar de 52% a 48%, sob o slogan pró-Brexit de "retomar o controle" das fronteiras e leis britânicas.

Depois disso, foram mais de três anos de disputas para o Reino Unido finalmente deixar as estruturas políticas do bloco, em 31 de janeiro deste ano. Mas desemaranhar os aspectos econômicos do divórcio exigiu um pouco mais de tempo.

O Reino Unido continuou fazendo parte do mercado único e da união aduaneira durante um período de transição de 11 meses. Por isso, muitas pessoas notaram pouco impacto do Brexit até agora.

Em 1º de janeiro, a separação começará a parecer real. Mesmo com um acordo comercial firmado, bens e pessoas não poderão mais se mover livremente entre o Reino Unido e seus vizinhos continentais sem restrições de fronteiras.

Os cidadãos da União Europeia não poderão mais viver e trabalhar no Reino Unido sem um visto – embora a regra não se aplique aos mais de 3 milhões de europeus que já fazem isso –, e cidadãos britânicos não poderão automaticamente trabalhar e se aposentar em países da UE.

Exportadores e importadores também enfrentarão declarações alfandegárias, inspeções de mercadorias e outros obstáculos.

