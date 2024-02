Rei Charles 3° está com câncer, diz Palácio de Buckingham

O rei Charles 3° do Reino Unido foi diagnosticado com câncer, informou o Palácio de Buckingham nesta segunda-feira (05/02), sem detalhar qual o tipo da doença e em que estágio ela se encontra.

Em comunicado, a família real britânica explicou que o tumor foi descoberto durante o procedimento cirúrgico ao qual o monarca se submeteu no final do mês passado, para tratar um aumento benigno da próstata, quando passou três noites no hospital.

Segundo o palácio, uma questão separada de preocupação foi observada durante o tratamento.

"Durante o recente processo hospitalar do rei devido a um aumento benigno da próstata, foi descoberto um motivo de preocupação diferente. Os testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de câncer", afirma a nota.

Tratamento

Charles, de 75 anos, iniciou já nesta segunda-feira um calendário de tratamentos regulares, durante o qual suspenderá as suas atividades públicas, segundo Buckingham. O rei, entretanto, continuará realizando normalmente seu trabalho de escritório.

"Sua Majestade optou por compartilhar seu diagnóstico para evitar especulações e na esperança de que isso possa ajudar a compreensão pública em relação a todas as pessoas no mundo que são afetadas pelo câncer", destaca o comunicado.

A nota ressalta ainda que Charles 3° se sente "muito positivo" em relação ao tratamento e pretende "regressar à plena atividade pública tão logo seja possível".

O rei também agradeceu à equipe médica que o tratou, que tornou possível sua recente intervenção cirúrgica.

No último dia 26 de janeiro, o monarca deu entrada no hospital London Clinic, no centro da capital britânica, para ser submetido a uma cirurgia devido ao aumento da próstata, tal como tinha sido anunciado nove dias antes.

O príncipe Harry, filho mais novo de Charles que mora nos EUA, já conversou com o pai após o diagnóstico e planeja ir ao Reino Unido para encontrar Charles.

