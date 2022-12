Receitas da culinária alemã de Natal

Muitas famílias alemãs comem ganso recheado na ceia natalina. Típicos da ocasião são também variedades de bolachas e biscoitos, o vinho quente, as maçãs assadas. Confira algumas delícias do país europeu.

Com a vida agitada na sociedade moderna, não serão todas as alemãs que fazem as deliciosas plätzchen, bolachinhas dos mais variados formatos e enfeitadas com todo capricho. Mas dona de casa que se preze sempre passa algumas horas na cozinha em dezembro, assando suas próprias bolachas e biscoitos. Principalmente se tem filhos, que não perdem a oportunidade de ajudar a cortá-los com as forminhas e, depois, decorá-los.

As bolachinhas, aliás, servem para consumo próprio, para oferecer às visitas ou então, embaladas com bom gosto e imaginação, para se dar de presente. Uma receita básica para a massa você pode consultar no link abaixo.

Em vez de peru, ganso assado

Ganso assado não é somente um prato festivo para a noite de Natal na Alemanha. Todos os anos, ele faz parte do cardápio da nação desde 11 de novembro, dia de São Martinho. Conta-se que o santo que não queria ser bispo se escondeu entre os gansos, quando foram buscá-lo, mas as aves delataram o seu esconderijo com seu alarido.

Prato com ganso assado, couve roxa, molho e "klösse" Foto: Christin Klose/picture alliance/dpa

Ingredientes: 1 ganso de aproximadamente 4 quilos com seus miúdos, sal e pimenta, 440 gramas de castanhas cozidas e descascadas, 3 maçãs vermelhas grandes, 1 pão francês, 1 colher de chá de manjericão seco (no Brasil pode-se usar folhas de manjericão fresco), 1 colher de chá de artemísia (se não achar, use estragão), meio litro de caldo de galinha, 2 colheres de manteiga, 1 colher de açúcar, 250 ml de vinho tinto, 3 colheres de creme (ou leite) e maizena para engrossar o molho.

Preparo: Lavar e secar o ganso, inclusive por dentro, retirar toda gordura solta no seu interior. Esfregar sal e pimenta por dentro e por fora. Preparar primeiramente o recheio. Descascar as cebolas, cortá-las em pedacinhos e refogá-las no óleo. Acrescentar os miúdos cortados, uma maçã descascada e picada em pedacinhos, as castanhas e o pão francês esmigalhado (pode ser substituído por 6 colheres de farinha de rosca). Temperar com sal, pimenta, manjericão e estragão. Os miúdos não precisam estar totalmente cozidos. Rechear o ganso e fechá-lo com agulha e linha ou pequenos espetinhos de metal.

Assar: Ele deve ser assado a 175ºC em uma forma refratária, entre 4 e 5 horas. Molhá-lo a cada 15 minutos com o próprio caldo. Se o caldo acabar logo, continuar regando com salmoura. Algumas receitas recomendam temperaturas mais fortes durante meia hora (240 graus), e que se diminua o fogo depois para 140 graus. Isso garante um ganso mais macio. Para dourá-lo pode-se elevar o fogo no final. Nos últimos dez minutos, acrescentar as maçãs partidas ao meio (com casca) e com um pouco de açúcar. Para fazer o molho, tirar o excesso de gordura do caldo.

Molho: Retirado o ganso, o molho pode ser preparado na própria forma, acrescentando-se água e o vinho. Dissolver a maizena no leite para engrossar, temperar com sal e pimenta. O ganso é servido com repolho roxo e kartoffelklösse, uma espécie de bola de massa de batata, cozida em água. Batatas cozidas são outra alternativa.

Outras receita natalinas alemãs:

Ganso assado recheado

Ingredientes

Um ganso para seis pessoas

100 gramas de castanhas descascadas cozidas

4 maçãs

100 gramas de passas

300 gramas de carne moída

Sal e pimenta

Canela em pó

200 gramas de nata

2 colheres de sopa de farinha de trigo

Preparo

Refogar na manteiga 100 gramas de castanhas descascadas cozidas, quatro maçãs em cubinhos e 100 gramas de passas. Acrescentar 300 gramas de carne moída e refogar. Temperar com sal, pimenta e canela. Colocar o recheio no ganso, costurar a extremidade e assar em forno pré-aquecido a 250ºC por 20 minutos.

Baixar o calor para 190ºC e assar por mais três horas. Espetar com um garfo a pele sob as coxas para escoar a gordura. A cada 15 minutos, regar o ganso com o próprio molho. Por fim, retirar a gordura do molho e engrossá-lo com nata e farinha. Servir o ganso com o molho, repolho roxo e Klösse (almôndegas de batata cozidas na água).

Clássico alemão: Bolachinha de canela em forma de estrela Foto: Jiri Hera/Zoonar/picture alliance

Estrela de Canela (Zimtsterne)

Ingredientes

4 claras

250 gramas de açúcar de confeiteiro

400 gramas de avelãs ou amêndoas moídas

2 colheres de chá de canela em pó

Açúcar cristal

Bater as claras em neve bem firme e juntar o açúcar de confeiteiro. Retirar quatro colheres de sopa da mistura e reservar. Ao restante, acrescentar as nozes e a canela, sovando bem.

Fazer uma base de açúcar cristal em uma superfície lisa e abra a massa com um rolo (1/2 cm). Moldar as estrelas e deixá-las secar sobre papel manteiga por cerca de duas horas. Cobrir com a mistura reservada. Assar em forno pré-aquecido a 160ºC por cerca de 20 minutos.

A bolachinha decorada não pode faltar no Natal Foto: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Receita básica de butterplätzchen (bolachinha de manteiga)

Ingredientes:

540 gramas de farinha, 360 gramas de manteiga macia, 2 pacotinhos de açúcar de baunilha, casca ralada de um limão, 1 pitada de sal, 4 gemas e 180 gramas de açúcar de confeiteiro.

Modo de preparo: Bater a manteiga com o açúcar de baunilha, a casca de limão, o sal e bater até ficar cremoso. Aos poucos, acrescentar as gemas e o açúcar de confeiteiro. Por último, juntar a farinha previamente peneirada. Não é necessário bater muito. Esta massa básica pode ser modificada para algum tipo especial de bolachinha, bastando acrescentar mais algum ingrediente, como coco ralado, por exemplo.

A massa deve ser aberta com o rolo sobre uma superfície pulverizada com farinha. As bolachas cortadas com forminhas devem ser colocadas sobre um tabuleiro forrado com papel manteiga. Assar em fogo brando (de 12 a 15 minutos).

Maçã recheada pode ser servida com molho de baunilha Foto: Christin Klose/dpa/picture alliance

Maçã assada

4 maçãs

suco de um limão

100 gramas de marzipã

50 gramas de passas

350 gramas de manteiga

250 ml de suco de maçã ou vinho

100 gramas de mel

200 gramas de farinha de trigo

150 gramas de açúcar

100 gramas de avelãs moídas

Lavar as maçãs, retirar os miolos e os caroços e cortar a parte de cima como uma tampa. Molhar com suco de limão. Misturar o marzipã com as passas e rechear as maçãs com esta massa. Derreter 200 gramas da manteiga e acrescentar o suco de maçã (ou vinho) e o mel. Despejar numa forma refratária e dispor as maçãs por cima. Fazer então uma farofa com farinha, açúcar, avelãs e o restante da manteiga. Distribuir esta farofa sobre as maçãs. Assar em forno pré-aquecido (180ºC) por cerca de 30 minutos.

Vinho quente pode ser feito com ou sem álcool Foto: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

Vinho Quente (Glühwein)

1 litro de vinho tinto

De ½ litro a 1 litro de água

Açúcar a gosto

1 pau de canela

Cravos da índia inteiros

Casca de laranja ou de limão

Rum ou Vinho do Porto a gosto

Reunir todos os temperos em um saquinho de gaze ou pano, colocá-los para ferver na água com o vinho e o açúcar. Servir quente.