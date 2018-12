Rammstein abre loja em Berlim

Uma fila de fãs costuma se formar em frente ao local onde funciona a loja da banda Rammstein em Berlim. Quem deseja adquirir algum dos produtos da marca do grupo ou apenas visitar o local, que expõem também objetos históricos usados pelos integrantes da banda de rock mais famosa da Alemanha, precisa ter paciência e se informar previamente sobre as datas de abertura. A loja funciona apenas em alguns sábados.

Localizada no distrito Pankow, a loja fica num antigo pavilhão industrial, comprado e restaurado pela banda berlinense. A restauração rendeu ao grupo um prêmio do governo de Berlim.

Na loja, inaugurada em outubro, fãs da banda podem comprar objetos mais comuns, como camisetas, jaquetas, acessórios ou álbuns do grupo, e também adquirir o vinho ou a tequila Rammstein. Há ainda torradeira, bicicleta e até decoração de Natal com a marca da banda.

No site do Rammstein, a loja é descrita como para "aqueles que gostam de comprar off-line, querem provar tudo ou encontrar 'correligionários'".

A loja não vende o famoso lança-chamas do grupo. Mas, a peça, junto com outras raridades utilizadas pelos integrantes do Rammstein em seus shows, está exposta no local.

Quem achou que ia conseguir na loja ingressos para a nova turnê na Europa do Rammstein, que começa em maio de 2019, se enganou. Os ingressos para os shows na Alemanha se esgotaram em poucas horas após o início da venda online.

Atualmente, o Rammstein trabalha no seu novo álbum, cujo lançamento que está programado para no início do próximo ano.

A loja fica na rua Hertzstraße 63 B, e as próximas datas que estará aberta são: 15 de dezembro, 19 de janeiro, 2 e 16 de fevereiro, 2, 16 e 30 de março, sempre das 10h às 14h.

Clarissa Neher trabalha como jornalista freelancer para a DW Brasil e mora desde 2008 na capital alemã. Na coluna Checkpoint Berlim, publicada às segundas-feiras, escreve sobre a cidade que já não é mais tão pobre, mas continua sexy.

