Rammstein é uma das mais famosas bandas do rock alemão. Violência, fantasias assassinas, canibalismo e outros horrores são temas da banda. Eles gostam de chocar, e suas provocações são celebradas pelos fãs.

Os músicos do Rammstein conseguiram incluir nas suas canções os mais lúgubres pesadelos da humanidade. Os membros da banda vieram da cena punk underground da antiga Alemanha Oriental. O guitarrista Paul Landers e o tecladista Flake Lorenz tocaram no Feeling B. Já o cantor Till Lindemann foi do First Arsch, o baixista Oliver Riedel, do Inchtabokatables. O guitarrista Richard Kruspe tocou no Orgasm Death Gimmick e o baterista Christoph Schneider, era da Die Firma.