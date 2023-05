Rainha do rock, Tina Turner morre aos 83 anos

A cantora Tina Turner, amplamente conhecida como a "rainha do rock 'n' roll" mundial, morreu nesta quarta-feira (24/05) aos 83 anos, informou um de seus representantes.

Nascida nos Estados Unidos e naturalizada suíça, ela morreu em sua casa, em Zurique, "após uma longa doença", disse o assessor. A causa da morte não foi divulgada.

"Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã", diz uma postagem em sua conta oficial no Facebook.

Tina Turner está entre as maiores artistas de todos os tempos. Seus maiores sucessos incluem What's love got to do with it e (Simply) The best. Ao longo de décadas de carreira, ela ganhou oito prêmios Grammy e vendeu mais de 100 milhões de discos mundo afora.

Esta notícia está sendo atualizada.