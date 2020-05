Morre Little Richard, "arquiteto do rock 'n' roll"

Falco, o austríaco que virou ícone mundial do pop

Sucesso, estresse e drogas demais

O sucesso impulsionou Falco, e a Bolland & Bolland, sua equipe holandesa de produção, criou um hit após o outro com ele. Drogas e álcool eram os amigos sombrios do músico. A imprensa de fofocas sempre estava presente quando ele saía bêbado de uma discoteca ou caía no chão do lobby de um hotel. Mas, no show business, ele recebeu inúmeros prêmios.