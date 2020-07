Racismo na polícia alemã: não se investiga o que não existe

O mês de julho em imagens

Pubs e salões de beleza reabrem em "supersábado" na Inglaterra

Parte do Reino Unido deu mais um passo para restaurar a atividade econômica ao permitir que pubs, restaurantes e hotéis fossem reabertos na Inglaterra depois de mais de três meses de inatividade, como medida para conter a propagação do coronavírus. Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte pretendem levantar as restrições em um ritmo mais lento. (04/07)