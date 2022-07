Rússia retoma fornecimento de gás à Europa pelo Nord Stream

O gasoduto Nord Stream 1 retomou o funcionamento conforme programado na manhã desta quinta-feira (21/07). O fluxo nessa importante via de fornecimento de gás natural da Rússia para a Europa via Alemanha havia sido interrompido para manutenção anual por dez dias.

O presidente da Agência Federal de Redes de Energia da Alemanha (Bundesnetzagentur), Klaus Müller, informou que o gasoduto, que atravessa o Mar Báltico e conecta a cidade russa de Vyborg à alemã Lubmin, está funcionando com cerca de 40% da sua capacidade, mesmo nível que antes da interrupção – já que Moscou havia reduzido o fornecimento de gás.

O Nord Stream 1 é a principal fonte de gás russo para a Alemanha. Havia o temor de que a Rússia aproveitasse a manutenção periódica para suspender permanentemente o funcionamento do duto, cortando a fornecimento do combustível, o que provocaria uma crise energética no país. A Alemanha acusou o Kremlin de usar a energia como "arma política".

"Moscou não se esquiva de usar fornecimentos de grãos e energia como uma arma. Temos que ser resolutos em nos proteger", disse o chanceler federal alemão, Olaf Scholz, a repórteres no início desta semana.

Na quarta-feira, as reservas de gás alemãs estavam em cerca de 65% da capacidade, segundo estimativas oficiais. O governo em Berlim tem como meta preencher as reservas do combustível do país em 90% até novembro.

No ano passado, a Rússia forneceu 40% do gás importado pela UE, por meio do Nord Stream 1 e de outros gasodutos.

Ainda à mercê da Rússia

Klaus Müller afirmou, entretanto, que a Alemanha continua "à mercê da Rússia" apesar de o gás ter voltado a fluir através do Nord Stream 1.

"Estamos à mercê da Rússia no momento porque eles decidem quanto gás o Nord Stream 1 traz para nós", disse Müller à agência de notícias DPA. "O pior cenário não ocorreu, mas não posso dizer que está tudo bem agora", disse Müller, em referência a um aviso recente do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de que as entregas de gás podem ser limitadas a 20% da capacidade máxima.

Desde que Putin lançou um ataque à Ucrânia em 24 de fevereiro e o Ocidente respondeu com sanções contra Moscou, a Rússia começou a reduzir seu fornecimento de gás aos países da UE.

Putin culpou o Ocidente e as sanções impostas à Rússia por problemas de abastecimento.

A manutenção de turbinas construídas pela Siemens, essenciais para o funcionamento do duto, é realizada em uma fábrica no Canadá. Ottawa havia inicialmente bloqueado o retorno de uma turbina por causa das sanções. Consequentemente, a gigante de energia Gazprom, controlada pelo Kremlin, reduziu as exportações de gás através do Nord Stream para 40% da capacidade normal no final de maio e novamente de forma mais drástica em meados de junho.

Após pressão da Alemanha, o Canadá concordou em devolver a turbina. O equipamento estaria já a caminho do Canadá para a Alemanha, de onde será enviado para a Rússia – usando uma brecha nas sanções, pois "pelo lado da UE, esses transportes não são afetados pelas sanções", afirmou um porta-voz do Ministério da Economia alemão na segunda-feira.

Putin também alertou que, pelo fato de uma outra turbina dever ser enviada para manutenção no final deste mês, o fluxo de energia pode cair para 20% da capacidade a partir da próxima semana.

A Comissão Europeia pediu aos países da UE na quarta-feira que reduzam sua demanda por gás natural em 15% nos próximos meses de inverno e para que forneçam à Comissão poderes especiais para implementar os cortes de demanda necessários no caso de a Rússia cortar o gás para a Europa.

"A Rússia está usando a energia como uma arma e, portanto, em qualquer evento, seja um grande corte parcial do gás russo ou um corte total, a Europa precisa estar pronta", disse Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

md/lf (DPA, AFP, Reuters)