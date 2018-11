Rússia diz que vai verificar se americanos realmente pisaram na Lua

O chefe da agência espacial russa, a Roscosmos, afirmou que uma missão do país para a Lua terá como objetivo verificar se os americanos realmente pousaram no satélite em 1969.

"Estabelecemos esse objetivo de voar [para a Lua] e verificar se eles estiveram lá ou não”, afirmou Dmitry Rogozin num vídeo postado no Twitter neste sábado (24/11).

Rogozin deu a declaração ao ser questionado se a Nasa de fato pousou na Lua há quase 50 anos. Ele pareceu estar fazendo piada, mas teorias da conspiração envolvendo a missão da agência americana à Lua são comuns na Rússia.

Os americanos pisaram na Lua em meio a uma corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. O primeiro pouso do homem na Lua, em 1969, foi parte da missão Apollo 11, comandada por Neil Armstrong.

Os soviéticos abandonaram seu programa lunar em meados da década de 1970, após quatro foguetes lunares experimentais terem explodido.

A Rússia pretende enviar astronautas à Lua no início da década de 2030, numa missão que deve durar 14 dias.

No ano passado, Moscou concordou em trabalhar em conjunto com a Nasa para criar uma estação espacial destinada a orbitar a Lua. Chamada de Deep Space Gateway, a plataforma seria baseada no modelo da Estação Espacial Internacional (ISS), que orbita a Terra, afirmou a Roscosmos. Os trabalhos conjuntos devem começar em meados da próxima década.

