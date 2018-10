Nasa fotografa iceberg retangular

Áreas marinhas protegidas

Monumento Nacional Marinho das Ilhas Remotas do Pacífico

Com mais de 1.269.980 quilômetros quadrados, o Monumento Nacional Marinho das Ilhas Remotas do Pacífico é a maior área marinha protegida do mundo e é considerado um monumento nacional dos Estados Unidos. As ilhas que fazem parte do monumento se estendem por uma vasta área no oeste do Pacífico.