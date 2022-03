Conflitos Rússia

Rússia bloqueia acesso ao site da Deutsche Welle

Vários sites internacionais de notícias, incluindo DW, BBC e Meduza, não estão mais acessíveis no país. Enquanto a mídia controlada pelo Estado adota narrativas do Kremlin, outros meios são forçados a fechar as portas.