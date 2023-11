Quem são os líderes do Hamas?

Possível mentor dos ataques contra Israel, Yahya Sinwar é o rosto mais conhecido do grupo radical islâmico. Mas "o carniceiro de Khan Yunis" não é a única figura de destaque do Hamas.

Acredita-se que Yahya Sinwar seja o mentor do ataque terrorista de 7 de outubro , quando inúmeros combatentes do grupo radical islâmico Hamas cruzaram a fronteira da Faixa de Gaza com Israel, matando mais de 1.200 pessoas e sequestrando cerca de 240, segundo números do governo israelense.

Considerado o principal comandante do Hamas na Faixa de Gaza, ele é atualmente o homem mais procurado de Israel. O objetivo declarado do exército israelense é eliminá-lo e esmagar o grupo. Mas Yahya Sinwar é apenas um dos vários comandantes do Hamas. Saiba quem são eles.

Yahya Sinwar: "o carniceiro de Khan Yunis"

Visto como carismático e altamente inteligente, mas brutal e implacável, Yahya Sinwar governa o Hamas em Gaza com mão de ferro. Ele nasceu no campo de refugiados de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 1962, e foi um dos membros fundadores do Hamas em 1987. Alguns anos depois, também participou da criação do braço armado do grupo, as Brigadas Al-Qassam, que realizaram vários ataques suicidas em Israel.

Recebeu o apelido de "Carniceiro de Khan Yunis" depois de tomar medidas brutais contra palestinos suspeitos de colaborar com Israel.

Em 1988, foi condenado por um tribunal de Israel a quatro sentenças de prisão perpétua por matar dois soldados israelenses e assassinar vários palestinos. Na prisão, aprendeu hebraico e, segundo consta, estudou a mentalidade do "inimigo" lendo livros de personalidades israelenses famosas. Dizem que médicos israelenses salvaram sua vida ao removerem um abscesso de perto de seu cérebro.

Após 22 anos de prisão, foi solto em 2011 juntamente com mais de 1.000 palestinos, como parte de um acordo de troca de prisioneiros que levou o Hamas a libertar o soldado israelense Gilad Shalit, que estava há cinco anos em cativeiro. Sinwar retornou a Gaza e tornou-se responsável pela ligação entre os braços militar e político do Hamas. Em 2017, se tornou o líder do grupo islâmico na Faixa de Gaza.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o acusou recentemente de sacrificar deliberadamente civis palestinos na luta contra Israel e disse que Sinwar não "se importava com sua nação e estava agindo como um pequeno Hitler em seu bunker".

Acredita-se, porém, que Sinwar tenha deixado seu bunker e escapado dos combates no norte de Gaza. De acordo com a mídia israelense, ele estaria agora na sua região natal, Khan Yunis.

Única foto conhecida de Mohammed Deif é de 2000 Foto: HO/AFP

Mohammed Deif: "gato de nove vidas"

Desde 2002, Mohammed Deif lidera o braço militar do Hamas, as Brigadas Al-Qassam. Israel o considera responsável por vários ataques suicidas e pela morte de dezenas de soldados e civis israelenses, além de um dos responsáveis pelo extenso sistema de túneis do Hamas em Gaza.

É acusado de ter planejado e liderado o ataque de 7 de outubro – por isso, o exército israelense disse que deseja eliminá-lo durante sua operação militar em Gaza.

Deif é um dos homens mais procurados de Israel desde 1995. Foi preso temporariamente em Israel em 2000, mas conseguiu escapar durante o tumulto da segunda intifada, um levante armado palestino que durou de 2000 a 2005.

Desde então, praticamente não há vestígios dele. Acredita-se que tenha sobrevivido a sete tentativas de assassinato, que o deixaram gravemente ferido e mataram vários membros de sua família. Deif teria perdido um olho, um pé e parte de um braço. Ele nunca aparece em público e sua única foto conhecida é de 2000. Há rumores de que Deif passa cada noite em um prédio diferente para se proteger de ataques.

Marwan Issa: o braço direito de Deif

Marwan Issa também nasceu em um campo de refugiados em Gaza. Pouco se sabe sobre sua juventude, mas especula-se que ele tenha pertencido ao ramo palestino da Irmandade Muçulmana, movimento fundado no Egito nos anos 1920 e que influenciou diversos grupos radicais islâmicos, incluindo a rede terrorista Al-Qaeda e o próprio Hamas.

Ele cumpriu uma sentença de cinco anos de prisão em Israel durante a primeira intifada (1987-1993). Foi preso em 1997 pela Autoridade Nacional Palestina, mas libertado após o início da segunda intifada em 2000. Atualmente, é vice-comandante-chefe das Brigadas Al-Qassam e, consequentemente, braço direito de Mohammed Deif.

Issa também sobreviveu a várias tentativas de assassinato por parte de Israel e está no topo da lista de procurados pelo Estado judeu. Presume-se que ele tenha desempenhado um papel importante no planejamento e na execução do ataque de 7 de outubro.

Presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas (E) e o líder do Hamas Ismail Haniya (D) em visita ao gabinete do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan (C) Foto: Mustafa Kamaci/Anadolu Agency via REUTERS

Ismail Haniyeh e Khaled Mashal: líderes fora de Gaza

Como dois dos líderes mais importantes do Hamas não estão em Gaza, mas no Catar, Israel terá dificuldades para alcançar o objetivo de "esmagar" completamente o grupo terrorista.

Ismail Haniyeh, geralmente considerado o líder supremo da organização, também nasceu em um campo de refugiados em Gaza. Ele estudou em uma escola das Nações Unidas e na Universidade Islâmica de Gaza, onde teria entrado em contato com movimentos radicais de independência. Foi nomeado diretor do departamento de Filosofia em 1993 e, em 1997, tornou-se secretário pessoal do líder espiritual do Hamas, Sheikh Ahmed Yassin.

Em 2006, Haniyeh foi nomeado primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina pelo presidente Mahmoud Abbas depois que o Hamas conquistou a maioria dos assentos nas eleições legislativas. No entanto, foi demitido do cargo apenas um ano depois, quando o Hamas desencadeou uma onda de violência mortal para expulsar o partido Fatah, de Abbas, da Faixa de Gaza.

Haniyeh se recusou a renunciar, e o Hamas continua governando a Faixa de Gaza até hoje, enquanto o Fatah permanece responsável pela Cisjordânia ocupada. Em 2017, Haniyeh foi eleito chefe do escritório político do Hamas, sucedendo Khaled Mashal.

Khaled Mashal (E) conversa com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em 2015 Foto: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/dpa/picture alliance

Já Mashal nasceu na Cisjordânia em 1956 e estudou Física na Universidade do Kuwait, onde se radicalizou. Posteriormente, morou na Síria e na Jordânia e foi membro fundador do escritório político do Hamas, do qual mais tarde se tornou presidente, em 1996.

Repetidamente pediu "terror" contra Israel e, em 1997, sobreviveu a uma tentativa de assassinato pela Mossad, a agência de inteligência de Israel.

Em 2012, viajou para Gaza via Egito para comemorar o 25º aniversário de fundação do Hamas. Esta teria sido sua primeira viagem a territórios palestinos em 45 anos. Em 2017, deixou o cargo de chefe do escritório político do Hamas para dar lugar a Haniyeh. Agora, é chefe do escritório de política externa do grupo.