Quem é o novo primeiro-ministro do Reino Unido

Eleito com uma maioria esmagadora na eleição legislativa do Reino Unido na quinta-feira (04/07), segundo projeções, Keir Starmer será o sétimo primeiro-ministro do Partido Trabalhista. Sua vitória colocou um ponto final na hegemonia de 14 anos de governos conservadores.

A ascensão de Starmer também coincide com o centenário da chegada ao poder do primeiro chefe de governo trabalhista, Ramsay MacDonald, que ocupou o cargo entre janeiro e novembro de 1924 com um governo minoritário, que depois se repetiu entre 1929 e 1931.

Após esse período, o partido voltou ao governo no fim da Segunda Guerra Mundial, com Clement Attlee (1945-1951), quando expandiu o estado de bem-estar social e estabeleceu o Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês), o SUS britânico.

Nas décadas de 1960 e 1970, a legenda viveu sua era de ouro com Harold Wilson e James Callaghan, antes das chegadas de Tony Blair e Gordon Brown, que foram primeiros-ministros entre 1997 e 2010.

Aos 61 anos, Starmer vai susbitituir o atual premiê conservador Rishi Sunak, que ficou menos de dois anos no cargo.

Reforma dos trabalhistas

Trabalhista por tradição familiar, tendo herdado seu primeiro nome de Keir Hadie, fundador e primeiro líder do partido no início do século 20, Starmer assumiu as rédeas da legenda há quatro anos. Considerado sério, prático e sem muito carisma, Starmer alcançou o posto de premiê sem o estrelismo que marcou líderes britânicos anteriores, preferindo concentrar seus esforços em propagar a agenda do partido e em criticar os conservadores, sem focar tanto em sua personalidade.

Em abril de 2020, Starmer sucedeu na chefia do partido o seu antecessor Jeremy Corbyn, propagador de uma ideologia mais à esquerda, após um duro revés do grupo nas eleições legislativas de 2019, quando o conservador Boris Johnson obteve uma vitória esmagadora.

Depois desse fracasso, Starmer mudou o rumo do partido, afastando-o das teses mais radicais de Corbyn e trazendo a legenda de volta a posições mais centristas. "Um voto nos trabalhistas é um voto na estabilidade, econômica e política", disse Starmer em maio, depois de o primeiro-ministro, o conservador Rishi Sunak, ter convocado as eleições.

No comando da legenda, Starmer impôs disciplina a um partido marcado por divisões internas e pediu desculpas pelo antissemitismo que uma investigação interna concluiu ter-se espalhado entre membros mais à esquerda da legenda nos anos anteriores.

Starmer prometeu "uma mudança de cultura no Partido Trabalhista" e adotou o lema: "O país antes do partido". Alguns membros da ala mais esquerda dos Trabalhistas ainda se queixam da abordagem centrista e daquilo que consideram ser políticas pouco ambiciosas de Starmer. A estratégia, no entanto, segundo analistas, foi decisiva para que os trabalhistas angariassem o apoio de eleitores indecisos neste pleito.

Jeremy Corbyn com Keir Starmer ao fundo Foto: Reuters/F. Lenoir

Entrada tardia na política parlamentar

O novo primeiro-ministro entrou tarde na política e foi eleito pela primeira vez ao Parlamento quando tinha 52 anos (a mesma idade com que o ex-premiê Tony Blair tinha quando deixou a liderança do Partido Trabalhista), após ser eleito pelo distrito londrino de Holborn e Saint Pancras em 2015.

Antes disso, ele teve uma carreira bem-sucedida como advogado.

Em 2008, Starmer também ocupou o cargo de procurador-geral de Inglaterra e do País de Gales. No cargo, decidiu não apresentar ações criminais contra os policiais envolvidos no assassinato, em 2005, do brasileiro Jean Charles de Menezes no metrô de Londres.

Ele permaneceu no posto até 2013. Posteriormente, foi condecorado como cavaleiro pela rainha Elisabeth 2°, recebendo o título de "sir", pelo papel à frente da procuradoria da Coroa.

Mas sua ambição para alçar voos mais altos na política sempre pareceu clara desde o início, como, por exemplo, quando foi perguntado em uma antiga entrevista sobre como gostaria de ser lembrado.

"Como alguém que teve um governo trabalhista ousado e reformista", respondeu.

Keir Starmer em 2009, quando era procurador-geral Foto: Getty Images/WPA Pool

Advogado e fanático por futebol

Nascido no bairro londrino de Southwark, Starmer estudou direito na Universidade de Leeds, e prosseguiu sua formação como advogado em Oxford. Ele se tornou a primeira pessoa na sua família a estudar em uma universidade

O direito também serviu de ponte para que conhecesse sua esposa, Victoria, que também se dedica à advocacia e com quem tem dois filhos.

Apaixonado por futebol, praticou o esporte como amador. "Detesto perder, principalmente no futebol e na política. Jogo futebol toda semana, no meio do campo, comandando. Muita gente fala que o importante é competir. Não sou dessa opinião. O que importa é vencer", afirmou em outra entrevista.

jps (AFP, Lusa, ots)