Quando e como a pandemia pode acabar?

Países onde a vacinação está avançada, como o Brasil, têm registrado queda nas infecções e hospitalizações por coronavírus. A pandemia estaria prestes a terminar? Na análise de diferentes especialistas, esse é um sinal muito claro de que a covid-19 pode estar perto de ser considerada controlada.

“Tudo indica que está ficando sob controle, mas ainda exige cuidados”, analisa o diretor do Observatório Fiocruz Covid-19, Carlos Machado. “Eu uso sempre a imagem de um avião aterrissando. O aeroporto está ali, a gente sabe para onde vai, mas até que o avião coloque as rodas no aeroporto, o risco de ter que arremeter se coloca presente”.

Quais os próximos passos para que a Organização Mundial da Saúde declare o fim da pandemia? Quando essa hora pode chegar? É o que explica neste vídeo o repórter da DW Brasil, Maurício Cancilieri.