Provável novo governo da Alemanha planeja novas restrições a não vacinados

A Alemanha registrou nesta segunda-feira (15/11) um novo recorde na taxa de incidência de covid-19. O número de novos casos por cem mil pessoas nos últimos sete dias atingiu 303, segundo os dados mais recentes do Instituto Robert Koch (RKI), agência alemã de prevenção e controle de doenças.

A alta pronunciada levou os três partidos que negociam a futura coalizão de governo no país a ampliarem as possibilidades de impor medidas de restrição para conter o avanço do coronavírus Sars-CoV-2, mas há dúvidas sobre como as medidas devem ser implementadas. Um exemplo é o controle do status de vacinação de funcionários no local de trabalho.

O pacote inclui também uma regra severa para passageiros do transporte público, como ônibus e trens.

Incidência recorde na quarta onda

É a primeira vez que a taxa ultrapassa 300 desde o início da pandemia. Isso ocorre apenas uma semana depois de o índice ter dado um salto sem precedentes, subindo a mais de 200.

O número de casos aumentou em 23.607 nas últimas 24 horas. Neste domingo, o número total de casos desde o início da pandemia ultrapassou a marca de 5 milhões.

O RKI contabilizou 43 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, ante 33 na última segunda-feira. O número total de mortes de covid-19 na Alemanha é agora de 97.715.

Embora o número de infecções tenha quebrado recorde após recorde na atual quarta onda da pandemia, a taxa de hospitalização ainda não atingiu o nível visto no estágio anterior.

Na sexta-feira, a taxa de hospitalização era de 4,7 pessoas por 100 mil nos últimos sete dias, ante 4,65 na quinta-feira. Os dados não são registrados no fim de semana.

Novas restrições para não vacinados

Na Alemanha tem uma das taxas de vacinação mais baixas da Europa Ocidental, com 67,5% da população completamente imunizada.

Os três partidos envolvidos em negociação para formação do futuro governo alemão – social-democratas, verdes e liberais – concordaram em introduzir mais restrições para os não vacinados, em face do agravamento da pandemia na Alemanha. As legendas possuem, juntas, maioria no parlamento alemão, o que praticamente garante a aprovação do projeto.

O acordo, segundo documento a que os meios de comunicação alemães tiveram acesso, inclui medidas para reduzir os contatos e a obrigatoriedade do certificado de vacinação ou do teste negativo no transporte público e em locais de trabalho.

O texto também prevê um retorno obrigatório ao trabalho em casa, o home office, em áreas onde isso é possível. As medidas devem vigorar pelo menos até 19 de março.

Segundo representantes das legendas, lojas e restaurantes devem permanecer abertos se tiverem espaço para clientes e um conceito de higiene apropriado. Poderá haver fechamento de bares, no entanto.

Vários estados alemães já introduziram regras excluindo pessoas não vacinadas de determinadas áreas de convívio social, mesmo com a apresentação de um teste negativo para o vírus.

A partir desta segunda-feira, passa a vigorar em Berlim a obrigatoriedade da apresentação do passaporte da vacina para acessar restaurantes, academias e salões de beleza.

