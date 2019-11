Presidente Morales denuncia golpe de Estado na Bolívia

O mês de novembro em imagens

Berlim proíbe "soldados" no antigo Checkpoint Charlie

As autoridades de Berlim anunciaram que vão vetar as atividades de atores que se vestem como militares americanos para posar em fotografias ao lado de turistas no antigo Checkpoint Charlie, local que abrigou um posto de controle durante a Guerra Fria. As autoridades afirmaram que os atores costumavam pressionar turistas a pagar pelas fotos, muitas vezes de forma "agressiva". (04/11)