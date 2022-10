Presidente alemão parabeniza Lula e sugere encontro

Frank-Walter Steinmeier reafirma importância do Brasil como parceiro estratégico da Alemanha e diz que se alegra também pessoalmente com a vitória do petista.

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, parabenizou, na manhã desta segunda-feira (31/10) em Berlim, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória na eleição presidencial brasileira e sinalizou que gostaria de se encontrar em breve com o brasileiro.

Steinmeier afirmou que o Brasil é um parceiro estratégico importante da Alemanha e um ator-chave para enfrentar os desafios globais da atualidade, numa alusão ao papel fundamental do Brasil no combate às mudanças climáticas.

O presidente alemão acrescentou que se alegra também em caráter pessoal com a vitória de Lula. Steinmeier e outros líderes da social-democracia alemã se solidarizaram com Lula durante o período em que o petista esteve detido e o receberam em Berlim no final do ano passado.

O líder alemão sinalizou ainda que gostaria de se encontrar logo com o presidente eleito. "Com um encontro pessoal em breve poderíamos dar um novo impulso à relação teuto-brasileira e mostrar que as democracias estão unidas em tempos de confrontos geopolíticos acirrados", declarou o líder alemão.

as (dpa/epd/ots)