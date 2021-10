Prêmio Nobel de Literatura vai para escritor da Tanzânia Abdulrazak Gurnah

O Prêmio Nobel de Literatura de 2021 será entregue ao escritor da Tanzânia "pela sua penetração compassiva e sem compromissos dos efeitos do colonialismo e do destino de refugiados presos no golfo entre culturas e continentes", segundo anúncio do Comitê da honraria em Estocolmo.

Gurnah nasceu na ilha de Zanzibar em 1948, mas fugiu para a Inglaterra nos anos 1960. Até sua aposentadoria recente, foi professor de Inglês e Literatura Pós-Colonial na Universidade de Kent, em Canterbury.

O Nobel de Literatura é conhecido por ser difícil de prever e já foi entregue a poetas, autores de romances e até ao músico Bob Dylan. Este ano, foram considerados favoritos o queniano Ngugi wa Thiong'o, a escritora francesa Annie Ernaux, o autor japonês Haruki Murakami, a canadense Margaret Atwood, autora da obra transformada em série O Conto da Aia e Jamaica Kincaid, escritora de Antigua e Barbuda radicada nos Estados Unidos.

Os Prêmios Nobel são habitualmente entregues no dia 10 de dezembro, aniversário da morte do criador da honraria, Alfred Nobel. Este ano, devido à pandemia, deverão ser entregues em cerimônias organizadas próximo ao local de moradia dos premiados e os eventos deverão ser transmitidos pela Internet.

Mais informações em instantes.