J.R.R. Tolkien, professor da Universidade de Oxford, ficou famoso em todo o mundo ao transpor para livros as histórias que contava para seus filhos.

O escritor John Ronald Reuel Tolkien nasceu em 1892 na África do Sul. Seu talento e bolsas permitiram que ele estudasse Língua e Literatura Inglesa em Oxford. Pela sua obra completa, Tolkien foi homenageado pela rainha Elizabeth em 1972, um ano antes de seu falecimento. Com a trilogia O Senhor dos Anéis nos cinemas, seu imortal universo de mitos, lendas e seres mágicos, no qual o bem vence o mal após batalhas infindáveis, está mais vivo e presente do que nunca.