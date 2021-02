Portugal prorroga suspensão de voos do Brasil e do Reino Unido

Portugal anunciou neste sábado (13/02) a prorrogação até 1º de março da suspensão de voos comerciais e privados que tenham como partida ou destino o Brasil e o Reino Unido.

O país havia suspendido todos os voos com o Brasil em 27 de janeiro, devido à evolução da pandemia nos dois países e à detecção de novas variantes do coronavírus. A restrição terminaria neste domingo.

Somente voos de caráter humanitário serão permitidos, para repatriar cidadãos portugueses e suas famílias, assim como outras pessoas residentes em Portugal. Quem cumprir esses requisitos, terá que apresentar um teste PCR com resultado negativo para covid-19 realizado até 72 horas antes do embarque. Além disso, precisará cumprir uma quarentena de 14 dias após desembarcar em Portugal.

Nos voos humanitários, cidadãos de países da União Europeia (UE) ou de estados associados ao espaço Schengen (área comum para a livre circulação de pessoas e mercadorias), assim como residentes e familiares, também estão autorizados a embarcar exclusivamente para fins de repatriação. Eles também deverão apresentar um PCR negativo para covid-19 antes do embarque.

As restrições de voos decretadas há duas semanas para os países da União Europeia ou associados ao espaço Schengen permanecerão em vigor em Portugal também até 1º de março. Entre elas estão a exigência, além de um PCR negativo, de uma quarentena de 14 dias para aqueles que chegam de países onde a incidência de coronavírus é superior a 500 casos por 100 mil habitantes

Na terça-feira, a Espanha também já havia anunciado a prorrogação da suspensão de voos do Brasil, do Reino Unido e da África do Sul até o dia 2 de março. Inicialmente, as restrições impostas em 2 de fevereiro terminariam na próxima terça-feira.

Apenas voos com cidadãos espanhóis ou andorranos, bem como residentes de ambos os países ou passageiros em trânsito internacional para um país fora do espaço Schengen com escala inferior a 24 horas, podem chegar na Espanha, mas sem sair da área de trânsito do aeroporto espanhol.

le (efe, ots)