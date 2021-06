Portugal e Espanha anunciam quarentena para turistas britânicos

Portugal e Espanha implementaram, nesta segunda-feira (28/06), restrições anticoronavírus mais severas a viajantes do Reino Unido. Ambos os governos justificaram as medidas citando temores sobre a variante delta do coronavírus, considerada mais contagiosa e que tem sido a cepa dominante nos novos casos de infecção em solo britânico.

Os turistas britânicos que se dirigirem a Portugal precisam ficar em quarentena por duas semanas após a chegada, a menos que tenham um comprovante de vacinação completa contra a covid-19 e que a segunda dose tenha sido aplicada 14 dias antes da viagem – a imunização completa ocorre cerca de duas semanas após a segunda inoculação.

A medida restritiva portuguesa entrou em vigor nesta segunda-feira e, por ora, será mantida até 11 de julho, segundo comunicado do Ministério do Interior de Portugal. Ela vale apenas para Portugal continental. Os turistas podem ficar em quarentena em casa ou num local estipulado pelas autoridades sanitárias portuguesas. O mesmo procedimento vale para viajantes oriundos de Brasil, Índia e África do Sul.

Todos os turistas restantes que pretendem entrar em Portugal devem apresentar o certificado digital de vacinação – que mostra se a pessoa está imunizada ou curada – da União Europeia (UE) ou um teste PCR negativo.

Preocupação com a variante delta

A variante delta, detectada originalmente na Índia, tem causado um aumento nas taxas de infecção no Reino Unido e em Portugal. Autoridades portuguesas reforçaram as restrições sociais nas áreas mais afetadas, que incluem Lisboa e Albufeira, o principal destino turístico no Algarve. Além disso, as escolas em cinco cidades do Algarve foram fechadas e as aulas suspensas, por ao menos 12 dias, numa tentativa de conter o aumento de novos casos de contágio.

A taxa de incidência acumulada de casos de covid-19 em 14 dias em Albufeira é de 583 por grupo de cem mil habitantes. A taxa nacional de Portugal continental está em torno de 142, mas em ascensão. Em termos de infecções semanais, Portugal foi o país mais afetado no mundo em janeiro. Mas um confinamento generalizado conteve a propagação do vírus. Desde o início da pandemia, Portugal registrou oficialmente cerca de 870 mil contágios e cerca de 17 mil mortes relacionadas à covid-19.

Em meados de maio, visando dar um impulso à economia turística, Portugal se tornou o primeiro país da União Europeia a permitir a entrada de turistas britânicos, que tradicionalmente frequentam as praias portuguesas. Mas três semanas depois, o Reino Unido reintroduziu uma quarentena de dez dais para pessoas que retornavam de Portugal devido ao aumento de casos no país ibérico. Alguns turistas então se apressaram para retornar ao Reino Unido antes de sua implementação.

Casos em alta em Portugal

Portugal tem registrado nos últimos dias o maior número de novos casos diários desde fevereiro. Embora os hospitais estejam lidando confortavelmente com as novas admissões de pacientes com covid-19, as autoridades locais expressaram que o aumento de cerca de 30% na semana passada retrata uma tendência preocupante.

O aumento da taxa de infecção em Portugal fez com que a Alemanha estipulasse na sexta-feira a proibição de todas a viagens de outros países-membros da UE, exceto os cidadãos alemães ou residentes que estejam retornando para casa. E aqueles que chegam de Portugal precisam ficar isolados em quarentena.

A Espanha também adotou medidas mais restritivas aos turistas britânicos, mas apenas àqueles com destino às Ilhas Baleares. O turistas terão que comprovar que estão completamente imunizados contra a covid-19 ou apresentar um teste PCR negativo. A medida vale a partir de quinta-feira.

Madri efetuou a alteração das regras de entrada quando Londres acrescentou as Ilhas Baleares à sua "lista verde" de destinos seguros, o que significa que a partir de quarta-feira, os britânicos estarão isentos de quarentena quando regressarem do arquipélago. As Ilhas Baleares são a única região espanhola que consta na "lista verde" do governo britânico.

pv (ap, afp, lusa)