Policiais alemães são investigados por saudação nazista

Dois policiais federais alemães e um agente de segurança voluntário estão sendo investigados após uma testemunha ter relatado que viu o trio fazendo a saudação nazista e falando frases racistas em um bar na cidade de Rosenheim, no sul da Alemanha, informou neste sábado (01/09) a polícia bávara.

Em comunicado, a polícia disse que os comentários feitos pelos três homens ocorreram sob a influência do álcool e que eles estavam de folga no momento do incidente, ocorrido na noite de quinta-feira (30/08). Nenhum detalhe sobre os comentários foi divulgado. A polícia informou que está à procura de mais testemunhas.

Gesto da era nazista é ilegal na Alemanha

Um porta-voz da polícia disse que os policiais federais têm entre 44 e 45 anos. A idade do guarda, que atua na segurança da cidade de forma voluntária, não foi divulgada. Na Baviera, tais guardas atuam na chamada Sicherheitswacht - uma força auxiliar controlada pela polícia - por até 40 horas por mês, sem salário.

Fazer a saudação nazista – que contém a frase "Heil Hitler” – em público é ilegal na Alemanha, assim como a exibição de símbolos nazistas. Em agosto do ano passado, um cidadão americano foi espancado em Dresden por fazer o gesto. Duas semanas depois foi a vez de dois turistas chineses serem detidos em Berlim após fazerem o gesto em frente Reichstag.

O incidente ocorre em meio à crescente preocupação na Alemanha com a infiltração de membros da extrema-direita nas forças policiais da Alemanha. Recentemente, um episódio envolvendo a polícia de Dresden provocou escândalo no país. Na semana passada, um policial de folga que participava ativamente de uma demonstração do grupo Pegida interpelou uma equipe de reportagem que havia supostamente filmado seu rosto e pediu para que outros policiais detivessem os jornalistas.

No ano passado, episódios de apologia ao nazismo entre membros das Forças Armadas da Alemanha também foram alvo de investigação por parte das autoridades após um tenente do Exército ter planejado realizar um ataque e fazê-lo parecer que foi executado por terroristas islâmicos.

JPS/dpa

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp

| App | Instagram | Newsletter