Polônia entrega os primeiros tanques Leopard à Ucrânia

Os quatro blindados entregues são do modelo Leopard 2, de fabricação alemã, e mais devem ser enviados em breve.

No dia do aniversário de um ano do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, o presidente da Polônia, Andréj Duda, anunciou nesta sexta-feira (24/02) que o país enviou os primeiros tanques Leopard a Kiev.

O ministro da Defesa polonês, Mariusz Blaszczak, especificou que se trata de quatro veículos do modelo Leopard 2 A4, de fabricação alemã. Paralelamente à entrega, segundo Blaszczak, soldados ucranianos serão treinados por instrutores poloneses, canadenses e noruegueses em um centro de treinamento na cidade polonesa de Swietoszow.

Em uma reunião do Conselho de Segurança Nacional nesta sexta, Duda disse que estava feliz por a Polônia ser o primeiro país a entregar os modernos blindados à Ucrânia.

O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, foi a Kiev nesta sexta e disse que mais tanques seriam enviados em breve. "Vim aqui hoje não só com palavras de apoio, mas também com a consciência de que é preciso responder com força a esta bárbara agressão", destacou.

Morawiecki participou de uma sessão extraordinária do Parlamento ucraniano e se encontrou com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Ele também visitou funcionários da embaixada polonesa e vários combatentes hospitalizados, e homenageou as vítimas da guerra num memorial no centro da cidade.

Na semana passada, o primeiro-ministro polonês disse que o país já entregou 250 tanques à Ucrânia, a maioria do modelo T-72, de fabricação soviética e modernizados na Polônia, e planeja enviar outros 60 também com adaptações.

Como país vizinho da Ucrânia, a Polônia é particularmente afetada pelas consequências da guerra. Na terça e quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou Varsóvia e se reuniu, entre outros, com representantes dos nove países da Otan do Leste Europeu e com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

Aval alemão para exportação

O ministro da Defesa polonês destacou que a cooperação com a Alemanha desempenhou um papel importante na ação da Polônia. Ambos os países querem entregar cada um 14 tanques Leopard 2 para a Ucrânia. Antes do aval alemão, a Polônia pressionou a Alemanha para que autorizasse as entregas.

Em 11 de janeiro, em visita a Lviv, na Ucrânia, Duda anunciou que a Polônia havia decidido enviar aos ucranianos tanques Leopard, mas, para isso, precisava do aval da Alemanha, fabricante dos veículos.

Em 25 de janeiro, após meses de hesitação, a Alemanha decidiu enviar os Leopard 2 para a Ucrânia, além de permitir que outros países fizessem o mesmo.

No começo de fevereiro, a Alemanha anunciou, também, o envio à Ucrânia de modelos Leopard 1, fabricados a partir de meados dos anos 1960 e aposentados pela Bundeswehr (Forças Armadas alemãs).

